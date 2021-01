La reporter della CNN che piange in diretta dopo un servizio sul coronavirus

La reporter della CNN Sara Sidner è scoppiata a piangere in diretta, durante un servizio per la CNN. La giornalista aveva appena trasmesso una sua intervista a una donna della comunità afroamericana che aveva perso due familiari a distanza di pochissimo tempo a causa del coronavirus. Le vittime, negli Stati Uniti, hanno superato la cifra monstre di 375mila unità e questo, insieme al racconto toccante della donna intervistata, ha impedito a Sara Sidner di reggere emotivamente.

Le lacrime di Sara Sidner della CNN

Il servizio di Sara Sidner è stato inviato nel corso della trasmissione “New Day” condotta da Alisyn Camerota. Mentre la reporter è scoppiata in lacrime e ha chiesto scusa per questa sua reazione, la conduttrice le ha spiegato che il suo pianto è facilmente comprensibile, vista la situazione della pandemia negli Stati Uniti.

WOW. Powerful moment on @CNN just now. Must watch. Sending you lots of love @sarasidnerCNN pic.twitter.com/v8Pv4xOo36 — Faith Abubéy (@ReporterFaith) January 12, 2021

«Vedere il modo in cui queste famiglie devono vivere dopo questo dolore che si estende così tanto nel tempo e nello spazio – ha detto la giornalista -, è davvero difficile da sopportare. Questo non va bene – ha poi proseguito in lacrime -, non va bene affatto quello che ci stiamo facendo l’uno con l’altro. Queste famiglie non dovrebbero provare quello che stanno attraversando in questi giorni, nessuna famiglia dovrebbe provarlo».

Le lacrime della giornalista della CNN dimostrano che anche il racconto di una pandemia – non soltanto il fatto di sperimentarla in prima persona – può rappresentare un momento toccante ed estremamente difficile. Le immagini di Sara Sidner, come c’era da aspettarsi, hanno immediatamente fatto il giro del mondo.