Scontro tra la portavoce di Trump e la CNN, il video è virale

Lo scontro alla Casa Bianca tra lo staff di Trump e i giornalisti si fa sempre più forte e con il mandato del presidente che si avvicina alla fine ogni giorno di più, c’è anche chi ha deciso di rispondere per le rime alle ormai consuete accuse contro i media. È il caso di Jim Acosta, uomo di punta della CNN alla Casa Bianc, che all’ennesima accusa di “spargere disinformazione” da parte della portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha risposto a tono dandole dell'”ipocrita” visto che “spargi disinformazioni ogni giorno”. Uno scontro alla Casa Bianca ripreso da tutte le telecamere, con il video che è immediatamente diventato virale negli Stati Uniti.

A scatenare lo scontro alla Casa Bianca tra Acosta e McEnany, è stato un intervento di quest’ultima che aveva accusato i media più importanti di aver ignorato l’indagine dei procuratori federali in Delaware contro il figlio di Joe Biden, Hunter. Un tema spinto dalla campagna Trump per tutta la durata della campagna elettorale, ma che è venuto fuori ufficialmente solo nelle ultime settimane. Tanto è bastato alla portavoce della Casa Bianca per accusare i grandi giornali e le grandi tv, “colpevoli” secondo McEnany di aver sottovalutato la storia dopo aver invece coperto in maniera estensiva quella che lei ha definito la “disinformazione russa (il RussiaGate, ndr)”. Una risposta data prima di correre via dal podio, che però Acosta non ha gradito, chiedendo quindi alla portavoce se non fosse “ipocrita accusare altri di spargere disinformazione quando lo fai tu ogni giorno”.

Here is Jim Acosta in the White House Press Room with a question that should have been asked three and a half years ago: “Kayleigh, isn’t it hypocritical for you to accuse others of disinformation when you spread it every day?” pic.twitter.com/qoCQ4zwQ7I

— Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) December 15, 2020