Sanremo 2021 senza pubblico, arriva via social la prima reazione di Amadeus a Franceschini

Dopo l’incontro di ieri tra Fiorello, Amadeus e i vertici Rai per ragionare su quanto deciso da Franceschini, tutti attendevano una prima dichiarazione pubblica di Amadeus – conduttore e direttore artistico anche per l’edizione 2021 – che è arrivata questa mattina tardi in maniera indiretta tramite una citazione di Aristotele pubblicata sul profilo Instagram che condivide con la moglie. «L’ignorante afferma, il colto dubita, il saggio pensa», pubblica Amadeus, lasciando intendere una risposta indiretta ma alquanto chiara per il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo.

LEGGI ANCHE >>> Ibrahimovic e il suo procuratore provano a salvare la partecipazione a Sanremo sui social

La polemica di Sanremo 2021 senza pubblico

Sanremo 2021 – previsto dal 2 al 6 marzo – continua ad essere a rischio. Franceschini ha affermato chiaramente le intenzioni del Governo, fugando ogni dubbio: «Il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro Speranza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile». Per l’esecutivo Sanremo senza pubblico sembra scontato e durante tutta la giornata di ieri i social si sono riempiti di polemiche – da come non sia lo stesso senza pubblico a come in altri studi televisivi sia consentito averlo – in attesa della reazione di Amadeus. Che è arrivata questa mattina.

La risposta Amadeus Franceschini via social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Amadeus lo ha sempre detto: senza pubblico non penso di poter fare Sanremo. L’ipotesi del ritiro da direttore artistico e conduttore della più celebre kermesse della televisione italiana, però, rimane sospesa. Notizie certe non ci sono e quella che sembra essere la prima reazione pubblica del conduttore arriva a ventiquattro ore dal tweet di Franceschini in merito alla questione. Non mancano il buongiorno con bacio annesso e la frase sembra chiaramente alludere al fatto che una soluzione va trovata, discutendo attivamente tutti insieme per trovare una soluzione a Sanremo 2021 senza pubblico.