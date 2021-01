L’aut aut di Amadeus sul prossimo Festival di Sanremo

Il Festival della canzone italiane è, da sempre, costellato da polemiche. Prima, durante e anche dopo ogni singola edizione della kermesse musicale, le contese e i contrasti fanno da colonna sonora a uno degli eventi televisivi più seguiti dagli italiani. Quest’anno, a causa del Covid e delle norme sanitarie, le problematiche principali – su cui ancora si sta dibattendo e su cui ancora nulla è stato deciso – riguardano il pubblico in presenza nel Teatro Ariston. E ora anche il conduttore sembra aver perso la pazienza, lanciando un aut aut: Amadeus su rinvio Sanremo apre le porte a un arrivederci al 2022.

Intervistato da Il Corriere della Sera, il direttore artistico di Sanremo 2021 (confermato dopo i buoni risultati ottenuti lo scorso anno), ha detto esplicitamente: «Chiarisco una cosa: non vorrei che sembrasse che mi sono intestardito a fare Sanremo a tutti i costi. Lo devo volere la Rai, la discografia e la città di Sanremo. Lo dobbiamo volere tutti: o siamo compatti e lavoriamo per farlo al meglio oppure ci rivediamo nel 2022».

Amadeus su rinvio Sanremo 2021, cosa ha detto il conduttore

Insomma, un aut aut alla Rai, alla discografia e anche al Comune di Sanremo che ospita – da sempre – il Festival della canzone italiana. Amadeus su rinvio Sanremo, in realtà, sembra essere solo uno sfogo da etichettare come estrema ratio qualora non si trovassero gli accordi per far sussistere il concorso, la presenza del pubblico in teatro e i rigidi protocolli sanitari. Questi ultimi devono convergere nelle idee dell’amministrazione della città ligure, ma anche tra i vertici della televisione pubblica.

E l’idea della nave?

Il direttore artistico di Sanremo 2021 è tornato anche a commentare l’idea di ospitare (in una sorta di bolla) il pubblico sanremese all’interno di una nave. Questa ipotesi non sembra essere tramontata: «Penso sia un’idea bellissima, non la affonderei del tutto. Si può pensare a utilizzarla in altro modo, ci stiamo lavorando».