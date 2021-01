L’ipotesi di Sanremo aperto al pubblico di medici vaccinati

Ultima idea di Amadeus per salvare il pubblico in presenza a Sanremo 2021. Possibile che si sviluppi una sorta di partnership tra Sanremo e i vaccinati, soprattutto – vista la popolazione che fino a questo momento è stata raggiunta dalle dosi del siero Pfizer – tra quelli che fanno parte della categoria degli operatori sanitari, come medici e infermieri. La porta su questa ipotesi è stata lasciata aperta dallo stesso direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, che anche quest’anno sarà sul palco per una edizione molto diversa rispetto a quella dell’anno scorso, soprattutto visto lo stato d’emergenza che sta caratterizzando il Paese ormai da quasi 365 giorni.

Sanremo e i vaccinati, l’ultima ipotesi per il pubblico

Durante la diretta di Rtl 102,5, infatti, Amadeus ha affermato: «Un pubblico di operatori sanitari, sia per ringraziarli per il lavoro fatto nel corso della pandemia, sia per abbattere il rischio contagi. Perché no? Almeno una parte del pubblico potrebbe essere scelta così».

Amadeus è convinto che Sanremo non si possa fare senza pubblico presente all’Ariston. Un mantra su cui ha sempre insistito, sin da quando era stato confermato il suo bis e quello della sua squadra di presentatori e che ha portato, fino a questo momento, a formulare ipotesi sempre più strampalate su come fare a condurre il Festival 2021 con del pubblico in sala. Una di queste era quella di trasmettere Sanremo direttamente da una nave da crociera, in modo tale da creare una sorta di bolla, con tutti i partecipanti – dalle maestranze, ai concorrenti in gara, passando per il pubblico, appunto, per i giornalisti e per gli ospiti – sottoposti a un rigido protocollo di sicurezza e al tampone. Ma la sensazione è che – dopo che se ne era parlato per un po’ di tempo intorno al mese di dicembre – l’ipotesi della nave da crociera sia stata definitivamente accantonata.

Foto IPP/Andrea Oldani

