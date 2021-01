Perché le navi da crociera ripartono e la “nave” di Sanremo pare sia sfumata?

“Se non ci crede, la aspettiamo a bordo di una nostra nave da crociera. Sono più sicure di un hotel a 5 stelle. Tampone all’arrivo e poi uno ogni tre giorni. Adesso stiamo organizzando il Carnevale in crociera. Partenza dal 16 febbraio al 23 febbraio. I prezzi variano da 320 euro a persona. A 460 euro a persona con cabina doppia e balcone sempre a persona. Tasse e assicurazioni Covid incluse. La aspettiamo su MCS Grandiosa a braccia aperte”. Manuela, l’operatrice con cui ho parlato per capire se davvero potevo trascorrere il Carnevale in crociera, è gentile.

LEGGI ANCHE >>> Dopo 3 settimane e oltre 200 violazioni: Dubai si avvia alla chiusura

Mi aspetta a braccia aperte ma anche con tutta la buona volontà del mondo, il mio abbraccio resterà a casa. Dentro questo racconto, reale, con partenza da Napoli e giro completo: Civitavecchia, Genova, La Valletta, Palermo e ritorno a Napoli; di vero c’è che è tutto vero. Il nuovo DPCM ha accolto la richiesta da parte delle grosse aziende che gestiscono il traffico marittimo con le loro navi da Crociera ed è stato certificato (vorrei sapere come?) che il tutto avverrà in massima sicurezza anzi come mi ha detto Manuela. “Meglio di un hotel a 5 stelle in tema di sicurezza”.

Ok, bene, allora mi chiedo: come mai l’idea della “nave – bolla” per il Festival di Sanremo pare sia sfumata? Partiamo dal presupposto che la parola chiave è davvero “SICUREZZA”. Quindi se è da un lato abbiamo navi da crociera (dove il contatto è inevitabile a meno che uno non decida di partire per stare chiuso in cabina, ndr) star sicure, dall’altro perché bocciare l’idea sanremese. Il discorso è legato non alla voglia di fare televisione a tutti i costi. Ma lo ripetiamo alla sicurezza in primis e poi alla voglia di far ripartire una filiera, quella legata ai professionisti dello spettacolo e soprattutto alla FILIERA che ne consegue; fermi ormai da un anno senza introiti di alcun tipo, senza aiuti, con i più fortunati che sono finiti in cassa integrazione per guadagnare un terzo rispetto allo stipendio totale.

Insomma perché le navi da crociera hanno una sicurezza decretata come “totalizzante” e l’idea della nave per Il Festival di Sanremo invece non potrebbe sussistere? Attendiamo risposta e, ribadiamo, non è per lo show; ma soprattutto per chi grazie allo show porta a casa il pezzo di pane… in sicurezza. Lo stesso Amadeus pochi giorni fa in radio, ospite a Rtl 102.5 si definiva ancora possibilista per avere questa opportunità e riempire l’Ariston. Altrimenti saluti, baci e musica al 2022…