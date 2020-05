Ormai sembra mancare davvero solo l’ufficialità da parte della Rai per la conferma di Amadeus e Fiorello a Sanremo 2021. I due all’inizio erano molto titubanti all’idea di tornare all’Ariston con la prospettiva che il record incredibile di quest’ultima edizione non fosse replicabile. Ora però il coronavirus ha cambiato tutto.

Già qualche giorno fa Amadeus aveva spiegato che sarà il primo festival di Sanremo dopo il coronavirus e non il suo secondo, ieri in una nuova diretta con Fiorello ha anche svelato qualcosa in più su come vorrebbe organizzare il rapporto con l’amico: “Avrai più spazio sul palco. L’anno scorso ho saputo ad agosto di farlo stavolta partiamo con qualche mese di vantaggio”, con Fiorello che sottolinea “Tu sei il presidente del Consiglio, io sono il Di Maio del festival”. Lo showman siciliano poi spiega di voler richiamare Vincenzo Mollica per il balconcino data l’eccezionalità del prossimo festival.

Il primo nome che esce per i super ospiti è di quelli importanti per Sanremo 2021: “Sarebbe bellissimo avere Vasco Rossi la prima sera che fa un’irruzione sul palco con Vita spericolata”. Fiorello poi spiega che Amdeus dovrebbe entrare con delle mutande con davanti scritto Ariston e dietro la foto di Bugo e Morgan, che dovrebbero essere richiamati. Tra il serio e divertito Fiorello propone anche delle nuove reunion dopo i Ricchi e Poveri: “Ricongiungerei Benji & Fede, gli 883 e i Lunapop”.

Insomma Fiorello ormai sembra deciso ed Amadeus sembra pronto a tutto per riaverlo con lui, forse anche con l’amico Jovanotti anche se il conduttore è cauto: “Credo che i cantanti abbiano bisogno di un progetto. Speriamo che ci sia”. Fiorello poi torna serio e spiega che la sua carriera potrebbe chiudersi dopo il Festival di Sanremo 2021: “Faccio Sanremo, come va va, e chiudo la carriera. È pesante fare Sanremo. Te ne dicono di tutti i colori. Non ho il carattere giusto, eppure l’ho fatto. Amadeus mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta. Potrebbe essere l’ultima cosa. Mica devo andare avanti fino a 80 anni. Ho fatto pure troppo. Largo ai giovani. Chiudo e basta”.

Una chiusura in gran bellezza con un Sanremo 2021 che potrebbe assumere un significato più importante del solito dopo l’emergenza coronavirus.