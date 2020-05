Vittime raddoppiate in 24 ore, Trump pronto a perdere più vite pur di «riaprire presto l’America»

Donald Trump è stato in visita in una fabbrica di mascherine in Arizona

Paese che vai, leader che trovi. E probabilmente possiamo dire che agli statunitensi non stia andando così bene. Trump si è detto disposto a «riaprire presto il Paese anche a costo di più morti». Durante la sua visita a una ditta che produce mascherine in Arizona il tycoon ha spinto per una riapertura prossima nonostante il bilancio delle vittime del suo paese sia in decisa salita, con i morti che raddoppiano nel giro di 24 ore. Il leader ha nuovamente insistito su questa idea nell’ambito di un’intervista rilasciata ad Abc News, alla domanda se si sceglierà di perdere vite umane pur di far ripartire l’economia.

«Alcuni saranno colpiti duramente? Sì. Ma dobbiamo aprire il nostro Paese»

C’è consapevolezza nelle parole di Trump. O quanto meno un’intenzione precisa e dichiarata. «Non possiamo tener chiusa l’America per i prossimi cinque anni, dobbiamo riaprire al più presto», ha affermato. La perdita di vite umane in questo atto «sarà possibile perché non resteremo confinati nelle nostre case». Una direzione inedita e diversa, quella di Trump, rispetto agli altri paesi che più risultano colpiti dalla pandemia e che stanno mettendo le vite delle persone prima dell’economia, l’Italia in testa.

Contagi oltre un milione, vittime raddoppiate in un giorno

Guardando ai dati coronavirus Stati Uniti, la fretta di riaprire di Trump appare ancora meno sensata. Solo nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti le vittime sono passate dalle 1.015 del giorno precedente a 2.142 persone morte. Nella giornata di lunedì i nuovi contagi registrati nel paese sono stati 24.063. Il conteggio è stato aggiornato dalla Johns Hopkins University, che ha segnalato come il totale delle persone morte a causa del coronavirus negli Stati Uniti sia salito a 71.031. Stando ai dati il totale di persone che risultano positive al Covid-19 in USA ammonta a 1.204.475.

