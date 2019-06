Sammy Basso è stato nominato cavaliere della Repubblica da Mattarella

Una buona notizia, finalmente, che arriva direttamente dal Quirinale. Sammy Basso, il 23enne di Padova che è affetto da una rarissima malattia genetica (la progeria), è stato nominato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella Cavaliere al merito della Repubblica italiana. La notizia è stata diffusa attraverso i canali social dell’associazione onlus che porta il nome di Sammy Basso, l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso Onlus.

La reazione di Sammy Basso alla nomina a Cavaliere della Repubblica

Sempre sullo stesso post sui social network attraverso cui è stata comunicata la notizia, Sammy Basso ha affermato: «Vuol dire che, nella persona del Presidente della Repubblica, lo Stato italiano ha riconosciuto l’impegno che mettiamo nella ricerca sulla progeria e sulla divulgazione scientifica! Questa onorificenza infatti, non è merito di una sola persona, ma di tutti coloro che negli anni hanno lavorato sodo per dare vita a questa nostra missione. Non sono che un volto di tutto l’impegno e di tutta la perseveranza che in tanti abbiamo messo in gioco! L’obiettivo futuro? Coinvolgere sempre di più le istituzioni affinché comprendano l’importanza della ricerca scientifica e affinché si impegnino in questa grande missione».

La storia di Sammy Basso

La storia di Sammy Basso è diventata di dominio pubblico nel 2015, quando fu ospite del Festival di Sanremo. Nonostante la sua giovane età, la malattia di cui soffre Sammy Basso lo rende simile a una persona di circa 80 anni. All’epoca della sua partecipazione a Sanremo, il ragazzo affermò: «Luca e Paolo hanno detto che questo era un festival troppo normale? E allora ci sono io a renderlo meno normale».

Successivamente, Sammy Basso realizzò un documentario in cui, accompagnato dai genitori, faceva un viaggio negli Stati Uniti d’America, in collaborazione con il National Geographic. Recentemente, contro il parere di alcuni medici, si è sottoposto a un intervento chirurgico al cuore, perfettamente riuscito. La notizia di Sammy Basso cavaliere della Repubblica rappresenta un elemento di novità e di speranza per tutte quelle persone che soffrono della sua stessa malattia.

FOTO: ANSA/ETTORE FERRARI