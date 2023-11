Sam Altman a Microsoft, quello che si sa dell’accordo

No, Sam Altman non tornerà a OpenAI. Dopo un tribolato weekend di notizie, passi indietro e stalli, la questione di è definitivamente sbloccata: Sam Altaman sarà messo alla guida dell’AI di Microsoft. La notizia è stata data (e confermata dal diretto interessato) su Twitter, dove Satya Nadella (ad di Microsoft dal 4 febbraio 20214) ha chiarito la situazione che si è configurata per quanto riguarda la fine del rapporto tra Altaman e OpenAI e l’inizio della nuova collaborazione con Microsoft.

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett… — Satya Nadella (@satyanadella) November 20, 2023

Sam Altman a bordo di Microsoft: l’ad ha parlato del nuovo accordo

Scrive Nadella: «Rimaniamo impegnati nella nostra partnership con OpenAI e abbiamo fiducia nella roadmap dei nostri prodotti, nella nostra capacità di continuare a innovare con tutto ciò che abbiamo annunciato a Microsoft Ignite e nel continuare a supportare i nostri clienti e partner. Non vediamo l’ora di conoscere Emmett Shear e il nuovo gruppo dirigente di OAI e di lavorare con loro. E siamo estremamente entusiasti di condividere la notizia che Sam Altman e Greg Brockman, insieme ai colleghi, si uniranno a Microsoft per guidare un nuovo team di ricerca sull’intelligenza artificiale avanzata. Non vediamo l’ora di agire rapidamente per fornire loro le risorse necessarie per il loro successo».

the mission continues https://t.co/d1pHiFxcSe — Sam Altman (@sama) November 20, 2023



Sam Altman ha retwittato, confermando la notizia, aggiungendo semplicemente: «La missione continua». L’uscita da OpenAI è corrisposta all’entrata per direttissima in Microsoft alla guida di un nuovo laboratorio di ricerca sull’AI avanzata, quindi. Andando a osservare i trascorsi dei mesi passati, la notizia non sembra poi così strana: con Altman CEO, i rapporti tra OpenAI e Microsoft si sono fatti sempre più stretti e quest’ultima ha investito circa 14 miliardi di dollari nello sviluppo della prima.

Sam Altman è, da oggi, un uomo di Microsoft. Con tutto quello che comporta. Insieme a lui, come reso noto da Microsoft stesso, va via anche Greg Brockman, ex presidente di OpenAI. E altri colleghi, molto probabilmente la squadra con la quale i due hanno lavorato. La loro conoscenza e la loro esperienza, fino all’altro ieri investite in OpenAI, cambieranno casa. E OpenAI avrà un nuovo CEO ad interim, Emmett Shear, ex capo di Twitch.