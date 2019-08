Open Arms, Salvini annuncia: «Sarò indagato per sequestro di persona»

Il provvedimento, per il momento, non è stato ancora notificato al segretario della lega

Un agosto da dimenticare per il leader della Lega. Secondo quanto scritto da lui stesso attraverso il proprio profilo Twitter, Matteo Salvini sarebbe in procinto di essere iscritto nel registro degli indagati per il reato di sequestro di persona. Come accaduto lo scorso anno per il caso Diciotti, questa volta si tratta del trattenimento illecito dei migranti a bordo della nave della Ong spagnola Open Arms. L’ipotesi di reato – ufficialmente ancora contro ignoti – era stata palesata giovedì mattina dal gip del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, che ieri ha confermato il sequestro dell’imbarcazione. Dalla Procura siciliana, però, ancora non c’è l’ufficialità di un Salvini indagato.

LEGGI ANCHE > Conte 2, il M5S compatto intorno a Di Maio e Salvini diserterà le consultazioni

Come detto, l’annuncio è arrivato nella tarda serata di ieri attraverso il profilo Twitter del leader della Lega che, ovviamente, ha richiamato gli italiani a una vicinanza e ha fatto campagna elettorale anche su questo fatto per cui – per il momento – non vi è ancora ufficialità.

Porti chiusi a scafisti e ONG, in arrivo un’altra indagine contro di me per SEQUESTRO DI PERSONA per il caso Open Arms.

Nessun problema, nessun dubbio, nessuna paura. Difendere i confini e la sicurezza dell’Italia per me è stato, è e sarà sempre un orgoglio! 🇮🇹 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 29, 2019



Salvini indagato per sequestro di persona

Il caso Open Arms ricorda da vicino quello della nave della Marina Militare Diciotti, ma con alcune differenze. Anche in quel caso, infatti, Matteo Salvini indagato per sequestro di persona. Il processo, come noto ai più, non fu mai portato avanti perché il Senato (dopo il voto su Rousseau e il passaggio nella giunta parlamentare ad hoc) votò l’immunità per il ministro dell’Interno. La diversità tra quella vicenda e quella che lo vedrebbe indagato oggi sta nel fatto che il 14 agosto scorso il Tar aveva sospeso il divieto di accesso e transito nelle acque italiane e, nono stante questo, il Viminale non acconsentì allo sbarco immediato degli esseri umani soccorsi.

(foto di copertina: ANSA/ANGELO CARCONI)