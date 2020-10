Il presunto ministro algerino che attacca l’Italia e il suo cibo

Utilizzando l’applicazione “FaceApp” (il cui logo si intravede sullo sfondo), la pagina troll “Non cielo dicono” ha pesantemente invecchiato il leader della Lega Matteo Salvini, spacciandolo per un improbabile “ministro algerino” che attacca l’Italia e che si augura che Salvini venga condannato all’imminente processo che lo riguarda.

+++ MINISTRO ALGERINO ATTACCA ITALIA +++

” SONO STATO IN ITALIA , SI MANGIA VERAMENTE MALE , CI VORREBBERO PIU KEBAB .

LA LEGA È UNA MONTAGNA DI MERD…. SPERO CONDANNINO A SALVINI SABATO .!! “

COSA GLI DICIAMO AMICI ???

Come spesso ripetiamo, certe trollate sono divertenti ma possono contribuire ad alimentare l’analfabetismo funzionale. Certo è che davvero incredibile constatare quanto la gente abbocchi a degli scherzi così evidenti. Già il nome della pagina dovrebbe far venire qualche dubbio, e invece… I commenti nella pagina originale possono trarre in inganno, in quanto è difficile distinguere chi abbocca davvero dai troll, sempre più abili nell’impersonare l’utente facebook medio “indinniato”. Ci sono invece pochi dubbi sui commenti presi dalla condivisione di questo post in un gruppo anti europeista , frequentato soprattutto proprio da fans di Matteo Salvini i quali, non riconoscendolo, lo insultano così: