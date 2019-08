Annullata anche la tappa di Anzio: il beach tour di Salvini inizia a diventare un caso

Un indizio da solo non poteva bastare. Anche perché, francamente, sarebbe stato sconveniente per un senatore della Repubblica e ministro dell’Interno non andare in aula a votare una mozione importante come quella pro Tav (sulla quale i due partiti dell’esecutivo si sono presentati assolutamente spaccati) per recarsi, invece, sulla spiaggia di Sabaudia a scattarsi i selfie con i propri fan e con i propri elettori. Ma il secondo indizio inizia a essere preoccupante: il Salvini Beach Tour si inceppa una seconda volta. Oggi, era in programma un appuntamento ad Anzio. Ma alle 17, il leader della Lega non si è presentato sul litorale romano.

Salvini Beach Tour, annullata anche la tappa di Anzio

E la questione inizia ad assumere una certa rilevanza. Il Salvini Beach tour era stato un evento molto sponsorizzato, perché il leader della Lega lo aveva lanciato come contraltare alle polemiche che erano seguite dopo la sua settimana di vacanza al Papeete Beach. «La sinistra mi rimprovera perché sto in mezzo alla gente – aveva detto Salvini – e allora io organizzo un tour nelle spiagge italiane per stare ancor più vicino al popolo italiano».

Perché è nato il Salvini Beach Tour

Ma queste ultime ore decisive per le sorti del governo sembrano avergli fatto cambiare idea. Forse per evitare polemiche che inevitabilmente sorgerebbero nel contatto con la stampa, forse per evitare di farsi scappare una parola di troppo in questa fase delicata, forse per il sopraggiungere di altri impegni privati – che potrebbero anche significare manovre e contromisure per dare il via a una crisi di governo -, Matteo Salvini ha evitato di calcare le spiagge di Sabaudia e Anzio.

Tra i primi commenti sulla decisione di disertare le due tappe di oggi, arriva quello del dem Emanuele Fiano: «Secondo comizio balneare annullato da Matteo Salvini. Dopo Sabaudia, Anzio; o i bagnanti si sono stufati, e il mojito va bene una volta, e la spiaggia deserta non viene bene nelle foto, oppure si sta occupando della crisi di Governo».

Forse tornerà a Sabaudia in serata, dove era previsto in ogni caso un secondo comizio alle 21. Se non dovesse presentarsi nemmeno a quell’ora, il terzo indizio sarebbe una prova.