ll direttore del Ruggi spiega a Salvini perché non ha potuto visitare l’ospedale di Salerno (sì, c’entra il Covid)

Nonostante la versione di Matteo Salvini sulla sua visita all’ospedale Ruggi di Salerno, il direttore della struttura sanitaria ha voluto precisare per quale motivo al leader della Lega era stato negato l’accesso nella giornata di ieri, quando era in tour elettorale nella città campana e aveva pensato di fare un passaggio proprio all’interno della struttura sanitaria.

LEGGI ANCHE > Salvini dice che non vuole mandare la figlia a scuola tra mascherine e plexiglass

Salvini al Ruggi, il direttore spiega il perché dell’accesso negato

Per Salvini, impedirgli l’accesso – era questa la versione riportata sulla sua pagina Facebook – era un modo per evitare l’ispezione dell’ex ministro dell’Interno e attuale senatore del Carroccio: «Milioni di euro di soldi pubblici buttati dal signor De Luca in un ospedale Covid mai inaugurato, una vergogna – aveva detto Salvini -. La direzione generale ha ritenuto di impedirci di accedere e documentare».

Tuttavia, il direttore generale dell’ospedale ha spiegato perché è stato impedito l’accesso di Salvini al Ruggi. Semplicemente, le motivazioni erano di carattere sanitario: in un periodo così delicato, con la pandemia in corso e una crescita dei contagi, non sarebbe stato affatto prudente far entrare un gruppo di persone esterne alla struttura all’interno dell’ospedale.

Salvini al Ruggi, la nota di Vincenzo D’Amato

Vincenzo D’Amato ha diramato una nota in cui ha spiegato le sue ragioni al senatore della Lega: «Le norme di sicurezza e prevenzione legate all’emergenza Covid non consentivano e non consentono l’ingresso in ospedale di persone estranee, a tutela della sicurezza dei pazienti e dell’intero personale – scrive il direttore -. Nemmeno i familiari dei degenti, anche in casi di particolare gravità, possono accedere. È stato un atto non rispettoso delle regole, inopportuno in relazione anche all’attuale fase emergenziale e quanto determinatosi sarà oggetto di approfondimento».

Infine la stoccata politica al leader della Lega: «Gli ospedali sono luogo di sofferenza e non di demagogia, in ogni Paese civile».