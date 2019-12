I sostenitori di FdI che fanno il saluto romano durante il comizio di Giorgia Meloni a Bari | VIDEO

Inno di Mameli e braccio destro teso verso il cielo. Ci risiamo. Ancora una volta, durante una manifestazione politica, alcuni benpensanti hanno avuto la geniale idea di fare in modo di mostrare al mondo la loro voglia di non rinnegare il fascismo. Teatro dell’evento – ormai uno dei tanti – è Bari dove stava per iniziare il comizio di Fratelli d’Italia con tanto di intervento di Giorgia Meloni dal palco. Poco prima dell’intervento della deputata di FdI, è andata in scena la solita apologia di fascismo a suon di saluti romani.

La video-denuncia è stata pubblicata sui social dal deputata del Partito Democratico Ubaldo Pagano, che ha mostrato alcuni sostenitori di Giorgia Meloni, accorsi sotto il palco per rendere omaggio e sostenere la leader di Fratelli d’Italia durante il comizio di lunedì 16 dicembre, che al termine dell’inno di Mameli hanno alzato il bracco destro. Insomma, i classici saluti romani.

I saluti romani durante il comizio di Giorgia Meloni a Bari

Il video mostra in loop quegli istanti in cui si sono consumati i saluti romani da parte di alcuni sostenitori. «Nel giorno in cui la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 28 estremisti di destra, tra cui appartenenti a Casapound, Forza Nuova e Lealtà e azione, accusati di apologia di fascismo per aver fatto saluti romani durante un corteo, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è stata accolta a Bari al suo comizio dalle braccia tese per il saluto romano di alcuni suoi sostenitori – scrive Ubaldo Pagano -. È quello che si può vedere dal video dell’intervento integrale della Meloni trasmesso sulla pagina Facebook del quotidiano “L’Attacco”, da cui è tratto questo video. I moderati di centrodestra, ammesso che ci siano ancora moderati che possono sostenere questo centrodestra di estremisti, non hanno nulla da dire?».

I sostenitori di FdI in Puglia

Il video, alla fine, mostra anche il saluto di Giorgia Meloni che – ovviamente – non ha nulla a che vedere con i saluti romani messi in mostra dai suoi sostenitori prima del suo intervento. Sta di fatto che, ancora una volta, l’apologia di fascismo prosegue nella quotidianità politica.

(foto di copertina: da profilo Facebook di Ubaldo Pagano)