C’è anche Enrico Mentana tra i protagonisti del nuovo tormentone estivo di Fabio Rovazzi | VIDEO

Come capita sempre più spesso, molti vip e personaggi famosi hanno deciso di partecipare al video musicale che accompagna l’uscita delle canzoni di Fabio Rovazzi. Era già accaduto in passato, con tanto di featuring prestigiosi (Al Bano Carrisi e Nek) e la storia, come ogni estate, si ripete. Questa volta hanno partecipato alle registrazioni del filmato anche grandi firme del giornalismo italiano come Fabio Fazio ed Enrico Mentana. Ma sono tanti i volti noti che hanno deciso di prender parte a quello che – con ogni probabilità – sarà uno dei tormentoni di questo finale della calda stagione: «Senza Problemi».

Quello del direttore del Telegiornale di La7 è un vero e proprio cammeo nel quale personifica sé stesso in una fantomatica edizione del tg in una realtà parallela: «Altro che maratone, bastano pochi secondi perché anche oggi, come tutti gli altri giorni, non è successo niente di importante. Va tutto alla grande», spiega Enrico Mentana nel suo ruolo di anchorman televisivo.

Mentana con Rovazzi nel nuovo video musicale del tormentone estivo

Ma Enrico Mentana non è l’unico degli ‘ospiti’ del video di Fabio Rovazzi (con il featuring di Loredana Berté e J-Ax). Ad aprire il filmato, infatti, è Paolo Bonolis e poi, sparsi nei sei minuti, compaiono anche Gigi Marzullo, Max Biaggi e Fabio Fazio. Insomma, il solito classico grande parterre de roi che accompagna da sempre il 25enne cantante milanese.

«Senza Problemi», un successo anche grazie agli spot

La canzone «Senza Problemi» è una delle più trasmesse in radio, anche grazie alla sua diffusione come motivetto di base e sottofondo di una campagna pubblicitaria di una nota compagnia telefonica, la Wind, di cui lo stesso Fabio Rovazzi (insieme a Fiorello) è testimonial da diverso tempo. E il cantante milanese sfrutta anche il grande appeal che ha sul pubblico, noto e meno noto.

(foto di copertina: frame da video Youtube di “Senza Pensieri”)