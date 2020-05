Iniziamo un viaggio alla scoperta delle realtà dei social e tra queste non può non esserci Risate all’Italiana. La pagina, che conta oltre 117K like su Instagram e 33K su Facebook, è diventata nel corso degli anni un vero e proprio punto di riferimento per i cultori della grande commedia italiana. Da Totò a Zalone, passando per Alberto Sordi e Carlo Verdone fino alla coppia Boldi-De Sica su Risate all’Italiana potete trovare davvero di tutto. In evidenza trovate un video che ci hanno concesso in anteprima esclusiva con protagonista Enzo Salvi.

La capacità di Alessandro Minio ed Emanuele Zambon, giornalista e critico cinematografico per anni penna di Mondo Fox, di raccontare con le immagini di questi grandi comici i fatti dell’attualità hanno permesso alla pagina di diventare durante il lockdown la più seguita per le parodie sugli ormai famosi DPCM. Risate all’Italiana si è dimostrata capace di fare ironia su qualsiasi argomento, senza mai schierarsi politicamente e per questo è diventata così amata dal popolo della rete. Emanuele Zambon ai microfoni di Giornalettismo spiega com’è nato questo progetto: “Risate all’Italiana c’è da diversi anni, io ero un fan della pagina e nel 2017 ho contattato Alessandro, fondatore della pagina Instagram. A quel punto siamo diventati prima soci e poi amici. Io sono un fan sfegatato della commedia all’italiana e mi occupo principalmente di realizzare i video. Stiamo ottenendo tante soddisfazioni, negli ultimi anni abbiamo anche collaborato per delle serate con La Capannina di Forte dei Marmi lo storico locale in cui è stato girato Sapore di Mare”.

Video che sono diventati improvvisamente molto popolari specie in questo periodo di lockdown quelli di Risate all’Italiana: “Andiamo a pigiare sull’effetto amarcord, si spinge molto sull’effetto nostalgia nei nostri video e ci sono situazioni adatte all’attualità. Abbiamo cercato di far ridere la gente in un periodo in cui farlo era difficile, magari anche facendo satira tirando su il morale delle persone. Questi post sulla quarantena e sui DPCM hanno avuto anche 33 mila condivisioni, tanta roba. I post sui congiunti sono andati forte, ad esempio abbiamo fatto un video con Finocchiaro e Fabris di Compagni di Scuola. Abbiamo fatto anche un altro video mashup con Bianco Rosso e Verdone, Sora Lella e Carlo Verdone”.

Sembra divertimento semplice, ma in realtà dietro ai video di Risate all’Italiana c’è tanto lavoro e per questo a volte fa arrabbiare vedere questi contenuti copiati e riproposti altrove: “In Amici Miei si dice che il genio è fantasia, intuizione e velocità d’esecuzione. Ti trovi in altre faccende affaccendate e ti viene in mente un film, ma la cosa più difficile è cercare di far collimare le scene in un mashup dove i personaggi si rispondono. Per un post di 1′ su Instagram ci mettiamo anche 3 ore. Non per il montaggio in sé, ma proprio per immaginare e trovare la scena perfetta. Questi giorni abbiamo fatto diversi post scherzando sul fatto che gli italiani sono stati due mesi senza parrucchieri, questa che vi mandiamo in anteprima mostra l’inimitabile Enzo Salvi che cerca di mantenere l’ordine nei negozi. Dispiace quando influencer e personaggi social rimasticano palesemente i nostri, ma purtroppo sul web spesso non c’è giustizia su questo. I nostri numeri però fanno capire come la nostra community sa dove trovare gli originali”.

L’ispirazione arriva dal passato, perché non ci sono più le vere commedie all’italiana: “Boris forse è l’unico vero erede, ma stiamo parlando di 12 anni fa. Ci sono grandi attori come Giallini e Mastandrea. Se devo pensare ad una saga mi viene in mente Smetto Quando Voglio, che fotografa bene la condizione precaria con tanti elementi della nostra commedia. Proprio per queste mancanze noi proponiamo i grandi film su Risate all’Italiana e abbiamo anche fatto scoprire ai giovani tanti vecchi classici”.

Il team di Risate all’Italiana vorrebbe ampliarsi e arrivare a collaborare con distribuzioni e canali che parlano di questi film: “In tv è arrivato Cine34, stasera ad esempio ci sono due film di Verdone con Bianco Rosso e Verdone e Un Sacco Bello. Ci piacerebbe trasformarci in una realtà che oltre all’ironia possa regalare anche articoli con delle curiosità. Realizziamo anche mashup con serie straniere, l’ultimo è stato con La Casa di Carta. Vorremmo diventare un sito proprio su questo, lo potremo aprire prossimamente”.