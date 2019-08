Rio de Janeiro, uomo armato prende in ostaggio passeggeri di un bus

Un uomo armato ha preso in ostaggio i passeggeri di un bus che stava percorrendo il ponte che collega le città di Rio de Janeiro e Niteroi. A bordo c’erano 18 persone, ma il responsabile del sequestro ha ne ha rilasciate sei. La polizia sul luogo ha accerchiato il veicolo.

Il sequestro del mezzo da parte dell’uomo armato sarebbe cominciato intorno questa mattina, intorno alle ore 6 locali. Stando a quanto è stato riportato dal quotidiano O Globo, gli agenti della polizia militare in congiunzione con gli agenti della polizia stradale federale, hanno circondato l’autobus e chiuso totalmente la strada al traffico.

Sheila Sena, portavoce della polizia stradale, ha dichiarato che l’uomo autore del sequestro è stato identificato come un poliziotto militare e che indossa pantaloni neri, una camicia bianca, un berretto e una sciarpa. Fino ad ora le autorità sono riuscite a negoziare il rilascio di 4 donne e due uomini, ma l’uomo minaccia di gettare della benzina sul veicolo per poi dargli fuoco. Con sé ha infatti, oltre all’arma da fuoco, una tanica di benzina, un coltello e una pistola stordente.

(Credits immagine di copertina: Twitter Isaac Konos@IsaacKonos)

Holly shit!!! The day started badly for Rio de Janeiro today! A terrorist attack involving a bus on the Rio-Niterói bridge just turned both Rio de Janeiro and Niterói city upside down! And I take that same bus to work everyday! That's the bus that departs from my Town! pic.twitter.com/UXiCXRd7ib

— Isaac Konos (@IsaacKonos) August 20, 2019