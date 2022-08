Google ha reso ancora più utile una delle sue migliori scorciatoie di ricerca

La ricerca tra virgolette su Google potrebbe essere affinata in maniera ancora più specifica e verticale. Il motore di Mountain View, infatti, ha comunicato che, da adesso in poi, tutti coloro che cercheranno una specifica sequenza di parole, anche in un documento molto corposo, potranno individuare il punto preciso all’interno del quale quella specifica citazione compare. Questo permetterà all’utente di comprendere meglio il contesto della citazione, il punto del documento in cui viene evidenziata, facendo risparmiare così un lungo lavoro di lettura per recuperare queste informazioni.

LEGGI ANCHE > C’è un metodo di indagine estremamente invasivo che la polizia utilizza sfruttando i dati di Google

Ricerche con virgolette su Google, l’affinamento di questa tipologia da parte del motore di ricerca

Si tratta sicuramente di una innovazione che va in una direzione di trend ben precisa: quella del tempo, sempre minore, che ogni utente è disposto a trascorrere su una pagina web. In questo modo, si assesta un duro colpo anche all’approfondimento indotto: se prima l’utente, per individuare una particolare sequenza di testo, era costretto a leggere il resto del documento, adesso potrà agevolmente superare questa operazione.

Tuttavia, la funzione sarà ancora approfondita nei prossimi tempi. Le ricerche con virgolette, infatti, potrebbero generare risultati non visibili (come i meta tag di descrizione) o apparire solo negli indirizzi web e nei link dei titoli. Non è detto, dunque, che il risultato sia sempre confacente all’esigenza dell’utente. Ma si tratta comunque di un passo in avanti che asseconda, in maniera piuttosto esplicita, una esigenza da parte di “navigatori esperti” che hanno più volte richiesto a Google una funzionalità del genere.