Come funzionerà il repost che TikTok sta pensando di introdurre

Non avverrà per tutti i video e in ogni pagina della piattaforma: sarà semplicemente uno strumento per amplificare ulteriormente la visibilità nei video del feed "Per Te"

Che TikTok abbia studiato a lungo l’ottimizzazione del suo feed dei video consigliati – i famosi “Per Te” – non è affatto un mistero. La piattaforma, infatti, riesce a targettizzare in maniera particolarmente precisa i gusti degli utenti, proponendo loro contenuti più confacenti alle proprie abitudini di visualizzazione. Tra qualche tempo, questa targettizzazione degli utenti potrà essere ulteriormente rafforzata a partire dalla nuova funzionalità che TikTok sta pensando di introdurre: quella del repost di TikTok, appunto. Vale a dire, la condivisione di un video da parte di un altro utente, un po’ come avviene già con Facebook o con Twitter.

Repost su TikTok, come funzionerà questa implementazione

Al momento, è possibile “condividere” i video su TikTok attraverso un procedimento che prevede una interazione diretta dell’utente. Sono i famosi duo, che tuttavia rappresentano uno sforzo produttivo da parte dell’iscritto: quando si vuole condividere nel proprio feed il video di un altro creator, l’utente deve realizzarne un altro sullo stesso stile per proporlo alla propria audience. Da questo momento in poi, il passaggio della condivisione – o del repost di TikTok, appunto – sarà molto più immediato.

Nel menu “Condividi” (da dove al momento si può inviare un video di TikTok a un amico tramite messaggio o altri social network), comparirà anche il tasto per il repost. Ma cosa c’entra tutto questo con la premessa sui “Per Te” che abbiamo fatto all’inizio? La condivisione del video non sarà visibile nel feed personale del singolo utente, ma si noterà nel feed speciale dei “Per Te”. In questo modo, ogni utente può suggerire a qualsiasi altro – anche se non lo segue direttamente – un contenuto che, magari, può essere in linea con le sue preferenze. Questa funzione, si stima, andrà a rafforzare ancor di più i contenuti a cui viene già data visibilità grazie all’algoritmo della piattaforma, evitando che gli utenti singoli possano avere un peso maggiore. TikTok chiederà, inoltre, di scrivere un copy che illustri le motivazioni che hanno spinto l’utente a condividere quel video. Al momento, nonostante le conferme arrivate da TikTok sulla fase di testing della funzionalità, non è ancora chiaro quando il repost di TikTok sarà rilasciato per tutti gli utenti.