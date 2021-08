TikTok blinda i minori: funzioni preimpostate su “privato” e stop a notifiche dopo una certa ora

Una nuova corsa alla sicurezza su TikTok soprattutto per gli utenti minorenni, in una fascia d’età particolarmente delicata per una precisa attività autonoma in rete. La piattaforma ha studiato alcune modifiche TikTok che saranno operative nei prossimi mesi in tutti i Paesi in cui viene utilizzata. Si tratta di limitazioni alle attività consentite agli utenti d’età compresa tra i 13 e i 17 anni, minori che sono già tutelati da controlli più serrati degli account da parte della piattaforma di proprietà di ByteDance.

Modifiche TikTok per gli account d’età compresa tra i 13 e i 17 anni

Innanzitutto, l’attenzione si rivolge ai nuovi iscritti. Si tratta di un numero di utenti in costante crescita, soprattutto se si considera che i ragazzi – una volta raggiunta l’età minima per l’iscrizione a TikTok – non vedono l’ora di iscriversi alla piattaforma più in voga tra i giovanissimi in questo momento. Va da sé che l’obiettivo dell’applicazione sia quello di fornire loro l’ambiente più sicuro per poter operare tranquillamente.

E allora ecco che si spiega la scelta di bloccare i messaggi in direct per i nuovi iscritti a TikTok d’età compresa tra i 13 e i 17 anni. Questo significa che, di default, l’applicazione non permetterà agli utenti di questa fascia d’età di inviare o ricevere messaggi privati. Chiaramente, questa funzione può essere modificata a seconda dei desiderata degli utenti, ma al momento del primo utilizzo (e, soprattutto, al momento dell’installazione guidata – ci si augura – sotto la sorveglianza dei genitori) i ragazzi non avranno subito la possibilità di scambiarsi chat private.

Stessa cosa vale anche per la pubblicazione del primo video: per i minori di 16 anni, infatti, comparirà una schermata con una richiesta proattiva, volta a selezionare l’utenza dei propri materiali girati. Ci sarà la possibilità di rendere quel contenuto disponibile ai propri follower, solo agli amici o solo a se stessi prima di poter pubblicare.

Il blocco delle notifiche per ridurre i tempi di permanenza sulla piattaforma

L’altra novità importante è quella del blocco delle notifiche push di TikTok dopo una certa ora. Al fine di limitare l’attività che i ragazzi trascorrono sulla piattaforma, TikTok ha stabilito che i profili di utenti tra i 13 e i 15 anni non riceveranno più notifiche automatiche a partire dalle 21, mentre per i 16-17enni la funzione sarà disabilitata a partire dalle 22.