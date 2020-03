Coronavirus, la Regina di Danimarca parla alla Nazione. Non accadeva dal 1945

Un evento storico che fa capire la portata dell’emergenza globale legata al Coronavirus. Per la prima volta dal 1945, un monarca danese ha parlato alla Nazione a reti unificate. A prendere la parola, questa sera, è stata Margherita II, Regina di Danimarca, che ha voluto lasciare un messaggio ai propri cittadini in merito a quel che sta accadendo all’interno dei confini, e non solo. Le altre occasioni in cui era avvenuto un qualcosa di simile erano i consueti messaggi di fine anno.

I numeri in Danimarca sono alti, ma non a livello di altri Paesi Europei come Italia, Spagna, Germania e Francia (o anche Stati Uniti, oltreoceano). Si parla, secondo gli ultimi rilevamenti, di quasi mille persone risultate positive al Coronavirus (977 al 17 marzo 2020) e quattro decessi. Solamente uno, per il momento, si troverebbe ricoverato in gravi condizioni e in pericolo di vita. Ma l’avviso della Regina di Danimarca è quello di rispettare le disposizioni attuate dal governo, sottolineando come siano stati già cancellati tutti gli eventi legati al suo 80esimo compleanno.

La Regina di Danimarca parla alla Nazione

«Posso capire che molti sono turbati e preoccupati, perché la nostra realtà è stata capovolta. La primavera sta arrivando. La Danimarca era piena di vita. Ora la vita quotidiana è messa in attesa – ha detto Margherita II a reti unificate -. È la nostra nuova realtà e dobbiamo renderci conto e imparare che ha riflessi su tutti noi».

Il messaggio di Margherita II

«Ciò che facciamo e come agiamo in questi giorni può essere decisivo per lo sviluppo della situazione nelle prossime settimane. Ecco perché sono seduta qui stasera, ha detto la regina, che ha ripetuto il consiglio delle autorità sanitarie – ha concluso la Regina di Danimarca -. Sono davvero abbastanza semplici: lavarsi le mani. Mantieni la distanza. Evitare il contatto fisico. Restate a casa».