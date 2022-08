Il receptionist fa TikTok sessisti sulle clienti, bloccate le recensioni sulla pagina Tripadvisor dell’albergo

«Quando la ‘o2 fighissima ti guarda e sorride ogni volta che passa ma è in camera con i genitori», «appena vedi che del gruppo di pensionati una signora ha portato la nipote (2002)», «Pov: hai appena registrato un pezzo di st*cchio» (facendo palesemente intendere che la mossa successiva sia la ricerca della cliente su Instagram): questi alcuni esempi delle brevi caption che un receptionist di 45 anni ha iniziato ad abbinare a brevi video TikTok che pubblicava sul suo profilo. Foto ironiche, meme mania e creazione di contenuti sulla piattaforma cinese non sono appannaggio unico dei giovanissima, anche i più grandi si cimentano e – in casi come questo – i risultati sono a dir poco inopportuni e dimostrano, una volta di più, fin dove la voglia di apparire su un social può mettere a rischio reputazione e lavoro di una persona. Tra le varie conseguenze in atto, la pagina Tripadvisor dell’albergo dove lavora il receptionist TikTok ha dovuto bloccare le recensioni.

Il profilo TikTok del receptionist è attualmente privato

Questa storia, come spesso accade, è nata sui social e si è gonfiata in maniera tale da arrivare ad essere trattata da stampa locale e nazionale. Il profilo del 45enne non è attualmente raggiungibile (che è stato reso privato dopo che l’eco delle sue gesta ha fatto il giro del paese), ma tracce dei suoi contenuti possono ancora essere trovate tra pubblicazione di screen su Twitter e duetti di chi ha voluto – rimanendo su TikTok – protestare contro gli opinabili contenuti di un lavoratore che non si è fatto scrupolo di condividere chat private e dati di giovani donne appena ventenni pur si ottenere un po’ di popolarità sul social.

Tramite l’hashtag #Classe02 l’uomo l’uomo ha diffuso anche chat private con amici in cui si commentavano le giovanissime donne clienti dell’albergo in termini volgari. L’ennesimo caso di una persona che, volendo spopolare su un social, ha creato un account di cattivo gusto con contenuto sessisti che – visto quanto la storia si è gonfiata e il fatto che sia arrivata fino a Federalberghi Sicilia – mette a rischio il proprio lavoro.

Le recensioni dell’hotel bloccate a causa delle proteste contro il receptionist TikTok

La bufera che si è scatenata sul web è arrivata anche sulla pagina Tripadvisor dell’albergo dove l’uomo lavora, hotel Il Principe di Milazzo, con Tripadvisor che si è visto costretto a bloccare la possibilità di recensire per le tante persone che si recavano sulla pagina per lasciare commenti sulla faccenda. Il punto è che lo strumento viene utilizzato per protestare contro il receptionist e, a tutti gli effetti, costituiscono un «afflusso di recensioni che non descrivono un’esperienza in prima persona».

Intanto Federarberghi Sicilia a preso una posizione, sottolineando come – per chi lavora in un hotel – la privacy sua essenziale: «In questo caso non ci si può esimere da una sanzione disciplinare. Un professionista, per essere tale, non deve essere solo efficiente nel suo lavoro, ma anche corretto nei confronti dei clienti e dell’azienda per cui lavora. Per questo, puntiamo sulla formazione», ha commentato la vicenda il presidente regionale Nico Torrisi.

Da segnalare che – come riporta Repubblica Palermo – in prima battuta Federalberghi ha definito i contenuti del tiktoker come «scenette ironiche e non di fatti reali». Tra chi attacca duramente l’uomo e chi prende le sue difese, alla fine della fiera, la riflessione da fare è sempre quella relativa all’incapacità totale – in un caso come questo – di comprendere quale effetto l’utilizzo di un social network può avere sull’esistenza concreta di chi sceglie di utilizzarlo in questo modo.