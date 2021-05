“Barzelletta” sulla Shoah al posto di una recensione su Auschwitz: TripAdvisor si scusa

Un commento sfuggito alle strette maglie della moderazione dei commenti, ma che è stato notato da diversi utenti. La storia della recensione Auschwitz su TripAdvisor ha avuto un lieto fine, anche se a scoppio ritardato. Un utente che credeva si essere molti simpatico, aveva lasciato un commento sul noto portale di recensioni in cui ironizzava sui bambini nelle camere a gas. All’inizio, però, il sistema di valutazione di quanto pubblicato sul sito non aveva individuato alcuna violazione delle regole. Ma dopo le segnalazioni continue fatte dal Museo di Auschwitz, il tutto è stato cancellato e il profilo che aveva pubblicato quella ignobile barzelletta è stato bannato.

LEGGI ANCHE > Google si scusa per non aver cancellato in tempo gli stupidi commenti su Auschwitz

Una vicenda che ricorda quanto accaduto, solo poche settimane fa, a Google e al suo sistema di recensione per i luoghi. Anche in quell’occasione, l’intervento fu postumo alle segnalazioni e molti dei commenti che ironizzavano sulla Shoah rimasero online (e visibili a tutti) per anni. Poi, dopo l’inchiesta del The Guardian, sono arrivate le scuse e la cancellazione di quanto pubblicato in rete. Ed è più o meno lo stesso itinerario – ma percorso in tempi più brevi – per la Recensione Auschwitz su TripAdvisor.

We have reported this review of the @AuschwitzMuseum posted on @TripAdvisor.

‘This place was great went there with my newborn babys to test the chamber but they came out deformed. But its fun for the family.’

According the company, it complies with their submission guidelines. pic.twitter.com/JEHuLaTKxP

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) May 6, 2021