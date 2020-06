Licenziato il poliziotto di Atlanta che ha sparato e ucciso Rayshard Brooks | VIDEO

Ad Atlanta (capitale dello Stato della Georgia) il clima era già incandescente da settimane, ancora prima dell’uccisione di George Floyd a Minneapolis (su cui stanno ancora girando bufale complottiste sui social). Ora la situazione rischia di finire fuori controllo dopo la notizia – con video annesso – della morte di un cittadino afroamericano di 27 anni davanti a un fast food. I colpi fatali che hanno ucciso Rayshard Brooks sono stati sparati da un agente di Polizia che è già stato licenziato, mentre il capo della Polizia di Atlanta si è immediatamente dimesso.

Ad annunciare il licenziamento dell’agente Devin Brosnan è stato il portavoce della Polizia di Atlanta che ha confermato come siano stati presi provvedimenti anche nei confronti del suo collega (ora destinato a lavori di ufficio) che ha partecipato al tentativo di fermo – finito male – di Rayshard Brooks nel parcheggio di un fast food nella notte di venerdì. Ecco le immagini di quanto accaduto.

APD killed #RayshardBrooks last night in #Atlanta

We comply we die

We resist we die

We run we die

What are we going to do in this world pic.twitter.com/Tz12H5dak2

— KAYNO 🌋 (@iamkayno_) June 13, 2020