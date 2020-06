Trump accusa l’anziano spinto dalla Polizia: «È caduto con una forza maggiore di quella della spinta»

Sarà l’ansia dei sondaggi – che lo vedono inseguire, a distanza, il suo rivale alle Presidenziali Usa di novembre Joe Biden -; sarà che si è disegnato un personaggio da cui non riesce più a uscire. Sta di fatto che Donald Trump non perde il vizio e lancia sui social una nuovi ipotesi di complotto. Altro che Law and Order (frase che spopola da settimane sul suo profilo Twitter), ma annunci che hanno quel vago sapore del paradosso. L’ultimo attacco arriva nei confronti del manifestante spinto dalla Polizia a Buffalo, durante una delle tante manifestazioni dopo l’uccisione di George Floyd a Minneapolis.

LEGGI ANCHE > Morte George Floyd, la polizia spinge e fa cadere a terra un anziano manifestante a Buffalo

Secondo Donald Trump, infatti, l’anziano sarebbe un provocatore dei gruppi Antifa (nuovo nemico per cercare di rinsaldare i consensi elettorali nel popolo americano che pende più a destra). E fa anche il suo nome – cosa che un Presidente non dovrebbe permettersi di fare. Ma cosa c’è dietro questo complotto a cui ammicca – con molti interrogativi che neanche lui riesce a chiarire – sui social?

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020

Manifestante spinto dalla Polizia, per Trump è un complotto

Il numero uno della Casa Bianca sembra essere sempre più uno di quei complottisti che circolano in rete, andando a scandagliare i video frame per frame cercando una risposta. La risposta fornita, ovviamente, è quella che fa più comodo a lui dato che la dinamica dei fatti appare abbastanza evidente. Ma secondo Trump la prova a sostegno dei suoi dubbi sta in un fatto: il 75enne è caduto più violentemente di quanto sia stato spinto.

La teoria di Archimede secondo il Presidente Usa

Forse Donald Trump ha visto troppi documentari scientifici e ha preso troppo alla lettera la legge di Archimede (quella che, sinteticamente, afferma: «ogni corpo immerso parzialmente o completamente in un fluido – liquido o gas – riceve una spinta verticale dal basso verso l’alto, uguale per intensità al peso del fluido spostato»). Ma la vita reale è altra. Basta essere anche solo spinti leggermente per cadere fragorosamente a terra. Non c’è bisogno di una spinta di pari intensità.

(foto di copertina: da video su Twitter)