Se in Islanda non si trovano più cetrioli è “colpa” di TikTok

Una storia che può far sorridere, ma che conferma come i social network possano influenzare la nostra vita. Anche nelle più banali scelte sul cibo. Nel corso delle ultime settimane, un content creator molto attivo su TikTok – il 23enne di Ottawa Logan Moffitt – ha iniziato a condividere sulla piattaforma video di ricette a base di cetriolo. Un successo inaspettato, con contenuti visualizzati da milioni di utenti, quello di colui il quale viene ora soprannominato “Cocumber guy” e che ha avuto dei riflessi altrettanto inattesi. Come in Islanda, dove le persone – affascinate dalle sue ricette – hanno preso d’assalto mercati e supermercati fino a esaurire i cetrioli.

LEGGI ANCHE > TikTok diffonde cose: come la mafia aveva provato a diffondere messaggi attraverso la piattaforma

Contenuti che hanno raggiunto e superato i 25 milioni di visualizzazioni, con effetti tangibili soprattutto in Islanda. Come riportato dal New York Times, nelle ultime settimane si è registrato un enorme aumento della vendita di cetrioli nel Paese e di altri ingredienti utilizzati da “Cocumber guy” per le sue preparazioni.

Una delle più grandi catene di supermercati in Islanda – Kronan – ha spiegato come i cetrioli siano andati esauriti in tutte le loro sedi nel Paese. Stesso discorso vale anche per gli altri esercenti piccoli, medi e grandi. Stesso discorso per un altro ingrediente spesso utilizzato da Logan Moffitt nelle sue ricette: le vendite di olio di sesamo sono cresciute di circa il 200% dal giorno in cui il content creator ha iniziato a pubblicare contenuti video con le sue preparazioni su TikTok.

Cocumber guy su TikTok e la “crisi” dei cetrioli in Islanda

Come detto, questa notizia può far sorridere, ma deve far anche riflettere sul peso che i social network hanno sulle nostre vite. Il caso del film “Loro” di Paolo Sorrentino – con un magistrale Toni Servillo nelle vesti di Silvio Berlusconi – è solo una delle tante facce di questo dado. Le piattaforme indirizzano sempre più i nostri comportamenti e le nostre scelte nella vita reale. Oggi sono i cetrioli esauriti in tutta l’Islanda, domani sarà qualcos’altro.