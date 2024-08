Toni Servillo: «È bene che “Loro” ci sia almeno su TikTok, perché il film non c’è in Italia»

È rimasto nelle sale cinematografiche per pochissimo tempo, per incassi (in totale, sommando la parte 1 e la parte 2) di circa 6,5 milioni di euro. Poi è sparito: acquistato per la trasmissione televisiva (da Mediaset) senza mai essere poi mandato in onda sul piccolo schermo in Italia. “Loro”, il film diretto da Paolo Sorrentino nel 2018 (con Ton Servillo attore protagonista che ha interpretato il personaggio di Silvio Berlusconi) è oggi diventato uno dei trend su TikTok. Moltissimi utenti hanno scoperto questa pellicola solamente dalle condivisioni di alcuni spezzoni social, andando a celebrare un successo (anche se poco remunerativo) di una produzione tenuta in silenzio nel nostro Paese.

LEGGI ANCHE > TikTok fa rinascere cose: il film di Sorrentino su Berlusconi (poco distribuito in Italia) torna popolare sulla piattaforma

La pellicola era stata divisa in due parti e lanciata nelle sale nella primavere del 2018. Solo qualche settimana al Cinema prima della sua “sparizione” dai palinsesti cinematografici italiani. Nonostante questo breve lasso di tempo, il film ha conquistato la vittoria in cinque categorie nei “Nastri d’Argento” dello stesso anno e due David di Donatello nel 2019. Dunque, una pellicola molto apprezzata a livello nazionale. I diritti di trasmissione – sul piccolo schermo e in streaming – furono acquistati da Mediaset che – però – non l’ha mai trasmessa in chiaro.

“Loro” film, la reazione di Servillo alla sua pellicola TikTok

Dunque, questo ritorno di fiamma grazie a TikTok ha riportato in voga quella figura di Silvio Berlusconi interpretata da Toni Servillo. Ma come valuta quel che sta succedendo l’attore di Afragola? Il suo pensiero arriva dalla sua viva voce nel corso del podcast di Dario Moccia:

«È bene che ci sia almeno su TikTok perché il film non c’è in Italia. Il film si trova sul mercato tedesco, francese, inglese. Evidentemente il film è stato acquistato da chi non ha interesse a distribuirlo in Italia. Non è stato trasmesso dalla Rai, non l’ha trasmesso ovviamente Mediaset, non l’ha trasmesso neppure La7 che fu l’unica a trasmettere il Divo. Il Divo quando uscì non ebbe il diritto d’antenna cioè non partecipò alla produzione né la Rai, né Mediaset e quindi non è mai stato trasmesso dalle tv generaliste e fu invece trasmesso da La7. Credo che “Loro” sia un film che, quando avrà finalmente l’opportunità di uscire tra un bel po’ di anni, avrà una valutazione superiore rispetto a quanto non abbia avuto prima».

La stoccata è ben diretta e questa storia mette in evidenza un aspetto fondamentale: i social (nel bene o nel male) sono ancora in grado di modificare le tendenze e di far scoprire cose (come questo film) che erano cadute nell’oblio.