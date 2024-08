TikTok è riuscito a ridare vita al Berlusconi di Toni Servillo

La pellicola non è mai stata trasmessa in chiaro in Italia, ma ora grazie al social tutti ne parlano

Nella primavera del 2018, uscì al Cinema il film – in due parti – “Loro”, diretto dal regista Paolo Sorrentino. Rimase nelle sale per poche settimane, nonostante un successo iniziale che faceva pensare a ben altro esito. Poi, da quel momento (nonostante la vittoria di alcuni premi ai Nastri D’Argento e ai David di Donatello), la pellicola sparì dalla circolazione. Mediaset ne aveva acquistato i diritti di trasmissione, ma quel film non è mai stato trasmesso in chiaro in Italia. Invece, in altri Paesi (come Francia e Germania) è sempre stato disponibile.

Film Loro torna virale grazie a TikTok

Ora, però, “Loro” è diventato virale in Italia. Così come quel Silvio Berlusconi interpretato magistralmente da Toni Servillo. Il merito non è ti qualche emittente nostrana che ha deciso di riacquistare i diritti e trasmettere il film, ma di TikTok. Frammenti e spezzoni sono diventati virali e visualizzati da milioni di utenti. Soprattutto giovani e giovanissimi che non erano a conoscenza dell’esistenza di quella pellicola scomparsa e mai trasmessa dalla televisione italiana. Lo stesso Toni Servillo si è detto sorpreso ma felice di questa dinamica social che ha riportato in auge un film destinato a sparire dai radar.

Pregi e difetti del social più amato dai giovani. Perché non ci sono solo luci. Il Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, ha infatti sottolineato come siano stati rimossi – in una sola settimana – oltre 36mila contenuti di stampo mafioso dalla piattaforma, in collaborazione con TikTok. Dunque, i social si confermano anche come terreno fecondo per la criminalità organizzata, con gli adolescenti esposti a contenuti di tipo violento, con linguaggi e dinamiche non adatte a loro. Fa sorridere, invece, la storia che arriva dall’Islanda: a causa di un content creator che si occupa di cucina e ricette, in tutto il Paese sono spariti i cetrioli.