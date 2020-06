Il nuovo filmato che mostra l’uccisione di Rayshard Brooks ad Atlanta | VIDEO

Mentre divampano le proteste ad Atlanta, con gesti fuori controllo da parti di alcuni manifestanti, il Bureau of Investigation della Georgia hanno acquisito nuove immagini che testimoniano quanto accaduto venerdì sera. Le riprese provengono dalle telecamere di video-sorveglianza esterne del fast food dove è avvenuta la colluttazione tra Rayshard Brooks e due agenti di Polizia. Nelle immagini, ancora più nitide rispetto al primo filmato reso pubblico – immortalato da un passante – si vede il 27enne afroamericano in fuga che viene colpito più volte alla schiena dall’agente Devin Brosnan. Si parla di almeno tre colpi fatali alla schiena.

Il filmato mostra, ad ampio raggio, gli istanti finali della colluttazione, con Rayshard Brooks che si divincola dal tentativo di fermo da parte dei due agenti di Polizia di Atlanta, prima di strappare a uno di loro un taser. Nel video si vede come il giovane, nel tentativo di fuga, punti il taser in direzione di Devin Brosnan. Non è chiaro dalle immagini se sia riuscito a far partire la scarica elettrica.



Rayshard Brooks, il nuovo video della sua uccisione

L’unica cosa certa arriva nel finale del video. Mentre Rayshard Brooks prova a fuggire, dalla pistola dell’agente Devin Brosnan partono alcuni colpi di pistola, almeno tre, che lo colpiscono e lo lasciano in terra ferito. Il tentativo di salvataggio da parte dei medici sarà vano e il 27enne afroamericano morirà qualche ora dopo in Ospedale. Dopo quanto accaduto, il capo della Polizia di Atlanta si è dimesso, mentre il poliziotto che ha aperto il fuoco è stato licenziato. Il suo collega, invece, è stato demansionato (momentaneamente) a lavori d’ufficio.

Le proteste ad Atlanta

Come già capitato nel recente passato, la notizia della morte di Rayshard Brooks ha provocato molte proteste nello Stato della Georgia. Alle classiche manifestazioni pacifiche si sono sommate quelle più violente, come l’incendio appiccato nella struttura del ristorante Wendy’s dove il 27enne è stato ucciso. Per questo atto sono state arrestate 36 persone.

(foto di copertina: da Video del Corriere della Sera)