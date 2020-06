Spunta il video di un altro afroamericano ucciso con sei colpi di pistola dalla Polizia in New Jersey

Dopo quanto accaduto a George Floyd, dagli Stati Uniti continuano ad arrivare testimonianze e video di atti di violenza da parte della Polizia nei confronti dei cittadini afroamericani. Nei giorni scorsi si è parlato dell’episodio accaduto nel mese di marzo, poi di quel manifestante ricoverato in gravi condizioni dopo aver sbattuto la testa a terra, spinto dalla Polizia. Ora, direttamente dal New Jersey, arriva il filmato della morte di Maurice Gordon, un altro cittadino americano freddato con sei colpi di arma da fuoco da un agente.

LEGGI ANCHE > Un altro afroamericano soffocato dalla polizia a marzo: il drammatico video scuote l’America

Le immagini sono state diffuse dall’attorney general del New Jersey che sta indagando su quanto accaduto. L’episodio risale allo scorso 23 maggio – due giorni prima dell’uccisione di George Floyd a Minneapolis – e sembra non avere ancora tutti i contorni definiti. In attesa dell’inchiesta, sono stati pubblicati i video ripresi dalle dash cam installate sul cruscotto dell’auto della polizia.

Maurice Gordon, l’afroamericano ucciso il 23 maggio

Nel filmato si mostrano le immagini di quello che sembra essere un classico fermo. L’uomo, il 28enne Maurice Gordon, viene invitato a salire sulla volante della Polizia del New Jersey. Non è ancora chiaro se fosse stato fermato per eccesso di velocità oppure la sua automobile fosse andata in panne. Sta di fatto che l’agente, ora sospeso dal servizio per via delle indagini, lo invita a salire sull’auto di pattuglia. Dopo circa 20 minuti, però, il 28enne si leva la cintura e decide di scendere, prima di provare a salire sui sedili di guida della gazzella.

Le immagini della dash cam

Da lì, come mostrano le immagini riprese dalla dash cam, ne nasce una colluttazione. Prima lo spray al peperoncino, poi il tentativo di bloccare Maurice Gordon a terra in attesa di rinforzi. Alla fine arrivano sei colpi d’arma da fuoco che freddano il 28enne afroamericano. Adesso sono state avviate le indagini interne per ricostruire esattamente la dinamica degli eventi che hanno portato alla sua morte.

(foto di copertina da video di Nj.com)