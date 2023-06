Ramona Votta e le sue storie di cucina

Se si cerca qualche ricetta gustosa, vegetariana e facile da preparare, non si può non approdare sul profilo di Ramona Votta, su Instagram @ramona_storiedicucina. Ramona ha aperto il suo profilo ad agosto 2013, quando Instagram era ancora poco conosciuto. Ha iniziato a postare le foto dei piatti che cucinava, quasi per gioco. E oggi è diventata una food content creator a tutti gli effetti, con un suo blog e un profilo Instagram che ha superato i 75k followers.

Come è iniziata la storia di Ramona

La passione di Ramona per la cucina ha radici profonde. Nasce dai momenti passati a guardare la mamma e le nonne ai fornelli, che sono diventate fonte d’ispirazione per il suo progetto. Come fonte di ispirazione è stato ed è suo padre, del quale avrebbe voluto seguire le orme entrando nella Guardia di Finanza. Ma la sua anima “imprenditoriale” l’ha portata, a soli 20 anni, ad aprire un bar e un’attività che si occupava di vendita di alimentari. A dimostrazione del fatto che il mondo del food non l’ha mai abbandonata.

@ramona_storiedicucina: il progetto sui social

Il progetto di Ramona va ben oltre le semplici proposte di ricette da preparare. Dietro ogni singolo contenuto c’è l’utilizzo di strumenti professionali per fotografare e fare video, c’è un attento utilizzo di una palette di colori e di grafiche che rendano riconoscibile il suo feed.

Allo stesso tempo, Ramona si impegna ad interagire con la sua community. Risponde alle domande sui piatti che prepara e riceve con piacere le foto di chi ha provato a riprodurre le sue ricette. Portando tutto avanti con estrema dedizione. Confessa, però, di avere un tone of voice diverso tra profilo pubblico e privato. Anche se, l’unico profilo privato che ha è quello di Facebook, che ormai non usa più di frequente. Ma è convinta che lì esca la sua parte più divertente.

Del resto, non sempre avere un profilo pubblico e di successo presuppone che si debbano mostrare proprio tutti gli aspetti della nostra vita e della nostra personalità, no?