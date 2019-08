La storia dell’adolescente precoce di 10 anni che assumeva cocaina

La storia rende al meglio l’idea di quanto l’emergenza droga sia diffusa e pronunciata in Italia. Il Quotidiano Nazionale – Resto del Carlino, Nazione, Il Giorno – ha raccontato nell’edizione di questa mattina un episodio accaduto in provincia di Monza: una ragazzina positiva alla cocaina, all’età di soli dieci anni. Il tutto all’insaputa dei genitori, che l’hanno portata per due volte in ospedale, dopo aver osservato in lei alcuni sintomi di irrequietezza.

Ragazzina positiva alla cocaina in provincia di Monza

Il primario di psichiatria dell’Asst di Vimercate Antonio Amatulli ha confermato che, in seguito alle analisi effettuate sulla ragazzina di 10 anni, il responso è stato quello di una positività alla cocaina, che ha permesso il ricovero in una struttura neuropsichiatrica di Besana in Brianza. L’elemento strano di questa vicenda è che la bambina avrebbe cercato in prima persona le sostanze stupefacenti.

La dinamica per la ragazzina positiva alla cocaina

Non le avrebbe trovate in casa o da qualche altra parte che frequentava abitualmente e dove c’erano persone che con cui aveva familiarità. Nessuno in famiglia, stando alle prime indicazioni che arrivano da chi sta indagando su questa vicenda, ha mai fatto uso di stupefacenti e la famiglia era particolarmente provata dall’esito delle analisi su una ragazzina di 10 anni.

Molto più semplice che la bambina avesse ottenuto la sostanza stupefacente in seguito a contatti con alcuni ragazzi che, in paese, fanno abitualmente uso di droga e che riescono anche a procurarla a terze persone. Una storia che ha dell’incredibile e che sottolinea ancora una volta come nelle nostre città la vera emergenza legata alla sicurezza sia la droga.

FOTO: ANSA/ GUIDO MONTANI