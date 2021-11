Instagram è arrivato a pagare un singolo Reel anche 35 mila dollari

Quanto si può guadagnare con un Reel? Davvero tanto. Instagram sta puntando veramente tanto sul formato clone dei TikTok proprio per fare ampia concorrenza al social cinese e spingere i creators a scegliere la sua piattaforma per pubblicare i loro contenuti. Tutto rientra nell’ambito del programma lanciato lo scorso luglio che mette al centro i Reels e prevede ben 1 miliardo di dollari che Meta mette a disposizione per i creatori fino al 2022.

Gli enormi investimenti di Instagram sui Reels

Come evidenziano sia Business Insider che TechCrunch, Instagram sta offrendo somme di denaro davvero sostanziose ai creators per un singolo Reels. I numeri generati, ovviamente, devono essere alti. Su Reddit è comparso un post che prova come Instagram sia disposto a pagare un singolo Reel fino a 35 mila dollari se ottiene 58,31 milioni di visualizzazioni in un mese.

A creatori con meno follower vengono offerti meno soldi per un singolo contenuto ma, in generale, il trend sembra essere in aumento con il passare del tempo – come sottolinea The Verge – e a un creator con 24 mila follower che ha collezionato 9,28 milioni di visualizzazioni sono stati offerti 8.500 dollari. Stessa cosa è successo a un membro dello staff di The Verge che conta 15 mila follower.

I compensi non dipendono dal numero di follower

Si va verso un modello in cui il compenso per un Reel su Instagram non ha nessun legame con il numero di follower dell’utente: «Stiamo continuando a testare i pagamenti man mano che introduciamo creators, e ci aspettiamo una fluttuazione mentre siamo ancora all’inizio», ha fatto sapere l’azienda. In generale tutte le piattaforme, da Youtube a Snapchat, stanno investendo per incentivare i creatori a produrre video (Snapchat, per esempio, arriva a pagare anche 25 mila dollari per un contenuto video).