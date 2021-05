Quanto costerà vedere la Champions League su Amazon Prime Video

Amazon ha presentato i suoi piani per la Champions League, massimo evento sportivo in Europa del quale si è accaparrata i diritti di trasmissione nel triennio 2021-2024. Tra le incognite, finora, c’era il costo per gli utenti che vorranno vedere, in esclusiva, i match migliori del mercoledì in cui saranno coinvolte le italiane (Inter, che ha vinto lo scudetto, Atalanta, Milan e Juventus). Alex Green, managing director della sezione Prime Video Sport in Europa, ha chiarito che la piattaforma trasmetterà «le partite di cartello del mercoledì, dalla fase preliminare fino alle semifinali. Abbiamo anche Supercoppa Europea» e quanto costerà assistere alle partite di Champions League Amazon per la prossima stagione.

La Champions League Amazon prevede vari pacchetti

Nel corso dell’evento di presentazione Prime Video Presents Italia è stato chiarito – secondo quanto affermato da Green – che Amazon avrà la possibilità di «scegliere per primo, quindi sceglieremo la partita di cartello con le squadre italiane protagoniste. Siamo contenti che la Juventus sia riuscita a qualificarsi, ci è dispiaciuto ovviamente per il Napoli, ma conosciamo bene le squadre e faremo vedere le loro partite».

Nel corso della conferenza è stato chiarito che non si potrà fruire di «sport illimitato gratis dentro Prime», questione che riguarda – ovviamente – anche il calcio. Occorre selezionare alcuni eventi e lo scopo è «tenere spettatori vicini all’azione, come fossero in mezzo alla partita poiché l’azione è la parte più importante del calcio, sappiamo che tifosi italiano hanno grande passione e sappiamo quanto è importante vivere questa esperienza».

Champions League: quanto costerà vederla su Amazon

Quanto costerà, quindi, vedere la Champions League su Amazon durante le prossime tre stagioni di campionato europeo? Servirà essere abbonati ad Amazon Prime Video. Un servizio che, attualmente, costa 36 euro su base annuale e 3,99 euro al mese. Sarà quindi sufficiente abbonarsi al servizio di consegna gratuita di tutto quello che Amazon può offrire, una mossa – da parte del colosso – che sicuramente non sorprende e che porterà moltissimi introiti e nuovi clienti che renderanno la piattaforma ancora più centrale e attiva.

Sarà prevista la possibilità di vedere le partite su qualunque dispositivo tramite un click e insieme alla partita verrà data la possibilità di vedere contenuti extra con talent e personaggi importanti che verranno annunciati a breve.