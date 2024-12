Quando dovrebbe scattare il ban di TikTok negli Stati Uniti?

Nessun possibile appiglio al Primo Emendamento e, soprattutto, la legge è frutto di un lavoro bipartisan da parte delle forze politiche americane che hanno lavorato per anni (fin dal 2020) per cercare di spingere ByteDance verso la ricerca di una soluzione alternativa. Questa è la sintesi della sentenza della Corte d’Appello del Distretto della Columbia sul ricorso presentato dall’azienda cinese contro quella normativa che vincola la permanenza della loro piattaforma social di punta alla vendita a un soggetto americano. All’interno delle 91 pagine scritte dai giudici, però, c’è anche la risposta alla domanda “Quando sarà bannato TikTok negli Stati Uniti?”.

Nelle conclusioni tratte dalla Corte d’Appello americana, infatti, viene fatto un esplicito riferimento a quella che può essere indicata come la data di scadenza di TikTok negli USA. Nello specifico, i giudici evidenziano:

«Riconosciamo che questa decisione ha implicazioni significative per TikTok e i suoi utenti. A meno che TikTok non esegua una cessione qualificata entro il 19 gennaio 2025 – o il Presidente conceda una proroga di 90 giorni in base ai progressi verso a cessione qualificata – la sua piattaforma non essere più disponibile negli Stati Uniti, almeno per un certo periodo. Di conseguenza, i milioni di utenti di TikTok dovranno trovare mezzi di comunicazione alternativi. Tale onere è attribuibile alla minaccia commerciale ibrida della Repubblica Popolare Cinese nei confronti dei cittadini statunitensi sicurezza, non al governo degli Stati Uniti, che si è impegnato con TikTok attraverso un processo pluriennale nel tentativo di trovare un soluzione alternativa».

Dunque, se entro il 19 gennaio del 2025 TikTok non sospenderà le sue operazioni negli Stati Uniti, ci potrebbe essere un intervento dall’esterno (che spiegheremo nel prossimo paragrafo). Questa data potrebbe slittare di qualche mese (circa tre, 90 giorni) applicando una proroga temporanea – prevista dalla stessa legge -, ma solo se ByteDance dimostrerà un atteggiamento proattivo nei confronti della norma.

Quando sarà bannato TikTok negli USA? La data e le ipotesi

Dunque, solo se l’azienda cinese dimostrerà concretamente di aver intrapreso interlocuzioni ufficiali per la vendita della piattaforma. A meno che non arrivi, in questo lasso di tempo, una sentenza della Corte Suprema che preveda la riscrittura della legge (o di una parte di essa). O, infine, qualora il nuovo Presidente americano Donald Trump non decida – smentendo le sue azioni del 2020, cosa possibile e già annunciata nel corso dell’ultima campagna elettorale, anche per via del sostegno di Elon Musk contrario a questa norma – di mischiare nuovamente le carte in tavola.

Come potrebbe avvenire la sospensione

Si tratta, per ora, solamente di ipotesi. Dunque, allo stato attuale delle cose, possiamo sostenere che il 19 gennaio 2025 TikTok non dovrebbe più essere operativo sul suolo americano. Ma se non sarà ByteDance a sospendere le operazioni, occorrerà un intervento esterno, come specificato in un passaggio della sentenza:

«Successivamente a questa data, le terze parti che renderanno disponibile la piattaforma TikTok negli Stati Uniti correrebbero un rischio significativo di incorrere sanzioni pecuniarie».

Dunque, ci sarebbe un intervento diretto sugli store digitali che mettono a disposizione l’app. Questo determina non solo la possibilità di scaricare l’applicazione, ma anche di aggiornarla rendendola – di fatto – obsoleta per molti dispositivi.