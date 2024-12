Elon Musk cancella i cancelletti: addio agli hashtag su X

Non un vero e proprio annuncio di dismissione, ma un messaggio chiaro e tondo: al sistema non servono, non funzionano. E sono brutti

Ne aveva parlato già diversi mesi fa, ma ora sembra essere pronto a mettere al bando (rendendoli non più funzionali al loro scopo) quel simbolo grafico che ha rappresentato – per anni – la vera innovazione introdotta da Twitter nel mondo dei social. Nelle scorse ore, infatti, Elon Musk si è scagliato contro l’utilizzo degli hashtag su X, sottolineando come siano del tutto non funzionali alla piattaforma e che, oltretutto, siano anche “brutti”. Non c’è ancora una data di scadenza, ma nella risposta data dall’imprenditore sudafricano a un utente (che aveva interrogato il chatbot AI Grok sul tema) arriva una notizia che era evidente a tutti: da tempo, l’algoritmo di X non premia più l’indicizzazione per argomento basato sull’utilizzo dei “cancelletti”.

Hashtag su X, Elon Musk vuole metterli al bando

Eppure, la storia dell’utilizzo digitale degli hashtag è andata di pari passo con quella di Twitter. Era il 2007, infatti, quando l’utente Chris Messina suggerì l’introduzione di questa funzionalità per catalogare le discussioni social attraverso l’utilizzo di parole-chiave. Una proposta che venne rigettata all’inizio, ma che divenne un elemento strutturale della piattaforma nel giro di due anni. Poi, tutti gli altri social network “copiarono” Twitter e introdussero delle funzionalità analoghe. E l’utilizzo degli hashtag viene ancora oggi “esaltato” e suggerito dalla pagina di supporto di X, nonostante le parole di Musk. Così come accade interrogando sul tema l’AI di X.

Che ne sarà, dunque, degli hashtag? Il futuro è ancora incerto, ma nel frattempo l’azienda dell’uomo più ricco del mondo sta lavorando su un altra novità: la posta elettronica. Il nome dovrebbe essere – come confermato da Musk stesso, XMail e potrebbe fare concorrenza a GMail. Mancano ancora i dettagli e l’ufficialità, ma l’interfaccia dovrebbe essere semplificata (in stile DM) e potrebbe esserci un aspetto molto importante: l’aumento della capacità per l’invio dei file allegati. Il vero e proprio tallone d’Achille degli altri servizi di posta elettronica.