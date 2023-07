Se mi iscrivo a Hinge chi ci posso trovare?

L’arte del dating online si basa sul calcolo delle probabilità. Se nella vita reale non esiste un modo per calcolare dove trovarsi e quando, con chi incrociare lo sguardo o scontrarsi, come saper creare un contatto con chi suscita il nostro interesse, online ci sono tutte le condizioni ideali per prendere contatto. Le statistiche sono importanti e – per spiegare il funzionamento dell’app stessa e come utilizzarla a proprio favore – i dati sono stati condivisi a beneficio degli utenti. L’analisi statistica non è tutto, certo, e gli algoritmi non possono garantire la magia e le farfalle nello stomaco una volta che l’incontro avviene di persona, però alcuni numeri possono aiutare a capire se Hinge è l’app giusta per avventurarsi nel mondo del dating online o per proseguire con maggiore successo un viaggio già iniziato.

La questione interessante è che, da questi dati, possiamo capire uno scorcio di ciò che Stati Uniti e Canada – i dati sono relativi a questi due mercati – sono attualmente. Studiando chi approda sulle app di dating, infatti, si comprendono le lotte politiche a la necessità di potersi esprimere in più direzioni quando si tratta di identità di genere e orientamento di genere, così come quando si tratta delle tipologie di relazione che vogliamo vivere e che – per sempre più persone che si interrogano sulla questione – non rientrano nella sfera della monogamia classica come tutti l’abbiamo sempre conosciuta.

Chi trovo su Hinge?

Provando a dare una risposta a questa domanda, in sostanza, si traccia l’identikit della maggioranza delle persone che si trovano su Hinge. Un primo dato interessante è dato dalle modalità di utilizzo dell’app – che prevede il primo contatto non solo mettendo mi piace ma anche con un commento -: in questo modo si aumenta di tre volte la probabilità di ricevere risposta.

Su Hinge possiamo trovare persone di tutte le età con distribuzione molto diversa, però, a seconda della fascia in cui si trovano. L’età media di un utente su Hinge è di 25 anni e ad utilizzare l’app sono prevalentemente quelli che hanno tra 23 e 36 anni. L’utente tipo di Hinge è altamente istruito (il 99% ha una laurea), lavora e cerca una relazione a lungo termine (questo però non esclude la possibilità di avere altre caratteristiche o cercare tutt’altro, ovviamente). Sono disponibili anche dati più potenti sull’età: il 90% degli utenti ha tra i 23 e i 36 anni; il 49% degli utenti rientra nella fascia tra i 18 e i 29 anni; tra i 37 anni e i 49 anni troviamo l’8% delle persone; hanno oltre 50% solo il 2% delle persone iscritte su Hinge. Per quanto riguarda la distribuzione di genere, il 64% delle persone sono uomini e il 36% delle persone si identificano come donne (non sono disponibili dati sugli altri generi come non-binary o transgender).

Passando ai numeri che definiscono il quantitativo di persone effettivamente attive tra gli iscritti, emerge come almeno tre su quattro siano stati online almeno una volta negli ultimi tre giorni (si contano 6 milioni di utenti attivi ogni mese). Tra gli altri dati, risulta essere in salita quello delle persone che si incontrano su Hinge e si sposano: nel 2019 tra le coppie che si erano incontrate online per poi sposarsi, il 3% si era conosciuto su Hinge. Nel 2020 questo dati è salito al 12%. Un aumento del 9% su base annua che suggerisce in che misura l’app si sia fatta spazio, nel tempo, tra le concorrenti.

Un ultimo dato tra i più interessanti, infine, indica che il 72% dei primi appuntamenti conduce a un secondo appuntamento.