Ci sono una serie di caratteristiche che stanno contribuendo al successo dell'app in Europa e, ora che è arrivata in Italia, può essere utile capire come funziona Hinge

Come funziona Hinge, l’app di dating per fissare “l’ultimo primo appuntamento”

Si tratta della seconda dating app più scaricata nel Regno Unito e in Francia ad aprile, si è diffusa rapidamente in tutta Europa negli scordi mesi e rimane tra le prime app di incontri downloadate in Germania e nei Paesi nordici. Hinge salta sicuramente all’occhio per questa promessa di essere l’app che porterà l’utente ad avere il famigerato “ultimo primo appuntamento” – ovvero il primo appuntamento con quello che sarà l’amore della vita o, quantomeno, una relazione duratura -. Come funziona Hinge e perché sta riscuotendo così tanto successo? Alla base ci sono il machine learning è un algoritmo vincitore del premio Nobel – tale Gale-Shapley – che abbina le persone che hanno una maggiore possibilità di piacersi in base alle preferenze.

Tra algoritmi e machine learning

L’amore è questione, sembrerebbe, di calcoli al millimetro. Oltre alle scelte strategiche – tra cui fornire strumenti che parlino il linguaggio di Millennials e Gen Z e massimizzare l’inclusività in questo contesto -, ci sono quelle relative al funzionamento puro del sistema dietro l’app Hinge. Sfruttando il machine learning Hinge mostra a ogni utente le persone che hanno maggiori possibilità di essere compatibili con lui basandosi su una serie di informazioni chiave inserite sul profilo puntando, difatti, a creare legami stabili e duraturi tra le persone. Hinge prevede anche la somministrazione, agli utenti, di una survey proprietaria (“Incontro dal vivo”), che domanda agli utenti se sono effettivamente usciti con il match e come è andato l’appuntamento.

La lingua dei Millenials, dicevamo, con la possibilità di inserire sul proprio profilo sia spunti vocali che video in stile TikTok. La scelta di dare così tanta centralità alla voce è un elemento molto apprezzato da chi utilizza l’app con il 65% degli utenti che l’ha definita un criterio importante nella scelta di un partner e il 60% che ha affermato di aver provato attrazione per la prima volta proprio ascoltando un vocale che la persona aveva caricato sul suo profilo. Un altro dato fornito dall’azienda che punta a certificare la validità di questa applicazione per passare dal digitale al reale è quello relativo al numero di appuntamenti fissati: uno ogni tre secondi.

Come funziona Hinge? Tra profilo e inclusività

Il punto, per Hinge, è quello di far nascere tra gli utenti conversazioni profonde. I profili degli utenti sono dettagliati e le funzioni personalizzate, tutto è basato su una serie di spunti – almeno tre – che vanno completati creando il proprio profilo. Questi possono variare dal più classico “obiettivi nella vita” al più di tendenza “la mia idea di relax” passando per i più complessi “cosa è imprescindibile per me” o “su cosa non sarei disposto a scendere a compromessi”. Tutte tematiche fondamentali, che dimostrano la necessità – prima di vedersi di persona, basandosi magari solo sull’attrazione fisica – di esplorare l’altra persona in maniera più articolata per garantire il successo di un appuntamento (inteso come la possibilità che evolva oltre una prima e unica uscita).

C’è poi un capitolo dedicato all’inclusività in ogni senso possibile. Esiste un mondo di persone che non si identifica nel genere binario (uomo o donna), un mondo di persone che non si identificano nel sempre binario “etero o gay” (e ancora al di là della bisessualità”) così come esistono anche persone – che possono emergere solo se si ammette la non esistenza esclusiva dei rapporti monogami – interessati a vivere e fare proprie tipologie di relazioni non canoniche che vanno dalla relazione aperta alla non-monogamia etica (ovvero un rapporto a due che non prevede l’esclusività ma che si basa sulla libertà e sul rispetto reciproco). Il vantaggio è quello di poter trovare persone con le quali essere sinceri rispetto a ciò che si sta cercando, evitando l’incontro tra chi è monogamo senza possibilità di appello e chi sta esplorando altre forme di relazione.