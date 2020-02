Lo psicomago che non indovina nemmeno un numero «buttato nella testa» della giornalista della TGR Basilicata | VIDEO

Buongiorno Regione è il contenitore mattutino delle redazioni della TGR della Rai. Riunisce tutto ciò che succede nelle sedi regionali e permette anche degli spazi di approfondimento che nelle brevi strisce di informazione quotidiane non riescono a entrare. La TGR Basilicata ha scelto di dedicare circa 5 minuti della sua rubrica mattutina a uno psicomago.

LEGGI ANCHE > Linea Verde, il video del castello di Piovera diventa virale

Psicomago Tgr Basilicata: ecco cosa è successo

Scelta già di per sé curiosa, diventata paradossale se si pensa a quanto accaduto in diretta, con la giornalista incaricata di portare avanti l’intervista che ha vissuto più di un momento di imbarazzo. Lo psicomago si è definito così perché, quando porta avanti i suoi spettacoli, utilizza prevalentemente «la psiche e il linguaggio del corpo».

Detta così, non ci avreste mai creduto. E allora, lo psicomago Fox (questo il suo nome di battaglia) ha provato a dare una dimostrazione delle sue capacità. In un italiano un po’ stentato, ha tentato di coinvolgere la giornalista della Rai Viviana Pentangelo in un suo gioco di magia: la conduttrice dell’edizione del 4 febbraio di Buongiorno Regione avrebbe dovuto «buttare un numero nella sua testa», sottrarre uno e dare il via a una sequenza di quattro numeri fatta di addizioni e sottrazioni rispetto al numero iniziale.

Ovviamente, tutto questo doveva avvenire «nella testa» di Viviana Pentangelo che, nel frattempo, ha appuntato tutte le cifre venute fuori dai calcoli richiesti dallo psicomago Fox in un foglio custodito gelosamente dietro alla cartellina con la scaletta degli interventi. Quando però è arrivato il fatidico momento di indovinare il pin di 4 cifre «buttato nella testa» di Viviana Pentangelo, lo psicomago ha fallito miseramente.

Il siparietto tra lo psicomago e Viviana Pentangelo

Dopo una pausa teatrale (nel corso della quale, evidentemente, ha provato a convogliare su di sé tutte le forze della psiche), interrotta anche dall’intervento della Pentangelo preoccupatissima di non riuscire più ad andare avanti con la trasmissione («Ce la fa?»), ecco la terribile sequenza: «4657». L’esito è devastante per lo psicomago: «È sbagliato» – rivela Viviana Pentangelo. Fox non crede alle sue orecchie: «È sicura?». Vorremmo ben vedere.

La Pentangelo, allora, gli rivela l’amara verità. La sequenza è 6879, con il numero di partenza che era il 5: «Più uno, più due, meno uno, più tre». Lo psicomago Fox contempla il foglietto, lo studia, lo analizza e comprende l’origine del suo errore: «Questo succede quando ci si mette un po’ lo stress». E vabbè.

La scena sta diventando virale: la sua diffusione è partita da gruppi di appassionati del TgR Basilicata, come Masochisti che seguono il TGR (Basilicata), ed è stata consacrata a livello nazionale dal giornalista del foglio David Allegranti, che l’ha messa in testa alla hit parade delle cose più belle viste nel corso della giornata, prima ancora del Sanremo di Amadeus. Come dargli torto?