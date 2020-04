Giuseppe Conte punta a un prezzo unico per le mascherine a 50 centesimi l’una

Giuseppe Conte ha dato indicazioni sul prezzo unico mascherine. Il presidente del Consiglio ha ribadito l’esigenza e la necessità di usufruire di questi presidi sanitari fondamentali per il distanziamento sociale e per evitare il contagio. Ma per far sì che le mascherine possano essere così diffuse, è opportuno che queste abbiano un prezzo coerente e che possa evitare le speculazioni.

Prezzo unico mascherine, la proposta di Giuseppe Conte

«Il commissario Domenico Arcuri – ha detto Giuseppe Conte nella conferenza stampa del 26 aprile con cui ha introdotto il dpcm che entrerà in vigore il prossimo 4 maggio – calmiererà i prezzi delle mascherine e non consentiremo speculazioni: in più provvederemo a eliminare l’iva sulle mascherine. Il prezzo fissato dovrebbe essere intorno a 0,50 per le mascherine chirurgiche».

Il presidente del Consiglio, inoltre, ha ribadito la sua intenzione di rimuovere al più presto l’Iva su questi prodotti: non abbassarla, ma eliminarla completamente. Le indicazioni che Giuseppe Conte ha dato, pertanto, vanno nella direzione di riconoscere alle aziende che hanno riconvertito la loro produzione per fabbricare le mascherine un equo guadagno rispetto a questa loro attività, evitando tuttavia che ci possano essere delle speculazioni che possano incidere sulla salute pubblica dei cittadini italiani.