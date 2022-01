Il prezzo calmierato delle FFP2 e gli acquisti «più convenienti» su Amazon

Sono discorsi sempre molto delicati perché la legge della domanda e dell’offerta è una delle questioni più semplici – e allo stesso tempo complesse – quando si parla di economia. Vista la maggiore richiesta di mascherine FFP2 per motivazioni legate all’ultimo decreto legge per il contenimento della pandemia (e visti i costi effettivamente molto alti che hanno caratterizzato questo bene nelle ultime settimane), il governo ha deciso di intervenire, calmierando il prezzo mascherine FFP2 e portandolo a 75 centesimi.

Prezzo mascherine FFP2, il calmieramento dei prezzi e l’offerta sugli e-commerce

Sono in tanti, però, a criticare questa decisione. Soprattutto per il fatto che, già nei giorni scorsi, alcune offerte a tempo su Amazon e su altri siti di e-commerce permettevano di acquistare delle significative quantità di mascherine FFP2 (mai meno di 20/25) a un prezzo unitario già più basso rispetto ai 75 centesimi decisi dal Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti.

Ovviamente – e questo vale per tutti i beni – quando si acquistano quantità maggiori di un prodotto, il prezzo unitario tende sempre a essere più basso. Per questo motivo, alcune offerte negli e-commerce come Amazon prevedono un costo inferiore ai famosi 75 centesimi.

Questa situazione ha creato una certa confusione nell’opinione pubblica, soprattutto nei commenti via social network. C’è chi ha confuso l’attuale prezzo delle mascherine FFP2 con quello, a sua volta calmierato dal precedente esecutivo, delle mascherine chirurgiche (il cui prezzo unitario era stato fissato a un massimo di 50 centesimi). Dunque, non è affatto vero che le mascherine «prima costavano 50 centesimi e ora costano 75». Così come bisogna sempre fare un distinguo sulle mascherine calmierate a 75 centesimi l’una e le grandi quantità di bene reperibili su Amazon a un prezzo inferiore. Da questo momento in poi, anche la singola mascherina FFP2 acquistata in qualsiasi farmacia non potrà superare il costo unitario di 75 centesimi, mentre prima – in alcune circostanze – i prezzi erano saliti anche ben oltre l’euro e cinquanta.