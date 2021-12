Tutti i docenti dovranno indossare in classe mascherine FFP2 o FFP3?

«Con riferimento al numero 22 di cui all’allegato A, il Commissario di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalità di cui all’articolo 1, commi 2, lettere a-bis), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 122, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2021».

Il tema sta proprio in quella frase evidenziata in grassetto, con il rimando al decreto legge del 6 agosto 2021 n.111 (quello che ha disciplinato il ritorno in presenza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti). In quella circostanza, all’articolo 1, comma 2, lettera a-bis si chiarisce che la fornitura delle mascherine FFP2 e FFP3 per il personale docente avviene soltanto «dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3».

In ogni caso, le persone che presentano patologie incompatibili con l’utilizzo di questi dispositivi di protezione sono esonerate dal loro impiego. Il commissario Figliuolo ha a disposizione una quota economica sufficiente a coprire questo specifico fabbisogno, mentre in circostanze normali – e senza la presenza in classe di alunni con esenzione per la mascherina – le scuole continueranno a smaltire i normali dispositivi di protezione (mascherine chirurgiche e caschi protettivi) che hanno attualmente in dotazione.

