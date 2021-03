Se hai dubbi sulla tua Ffp2, un sito web ti aiuta a risolverli

«Il procedimento autorizzativo vigente in Italia sulle mascherine è molto rigoroso, mi sento di dire che le mascherine in commercio sono sicure». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa a palazzo Chigi rispondendo ad una domanda sull’ipotesi, rimbalzata nei giorni scorsi sulla stampa, che buona parte delle Ffp2 in circolazione in Italia non siano a norma. Ma c’è di più: se non vi fidate delle parole di Speranza, c’è un modo “fai da te” per verificare che la vostra Ffp2 sia a norma. Vediamolo insieme.

LEGGI ANCHE –> La bufala secondo cui Coca-Cola regalerebbe mascherine

Ci affidiamo a un tool online dell’Unione Europea, raggiungibile a questo link: un sito internet che ci permetterà di verificare, in pochi e semplici passaggi, se il produttore delle mascherine Ffp2 in nostro possesso ha completato o meno il necessario iter di certificazione CE.

Una volta aperta la pagina web, la prima cosa da fare è inserire il numero di quattro cifre stampato sulla mascherina, che troverete accanto al marchio CE, all’interno della casella ‘Keyword On Notified body number’. A quel punto apparirà il nome dell’ente che ha rilasciato la certificazione: se così non fosse, potete già buttare nel secchio della spazzatura la vostra Ffp2, in quanto non a norma. Successivamente, una volta cliccato sul nome indicato, va verificato che nella scheda ‘Legislations’ compaia la dicitura relativa al ‘Personal protective equipment’. Poi, l’ultimo passaggio: controllare che nel corrispondente file Html o Pdf sia riportata la voce ‘Equipment providing respiratory system protection’. Se va tutto come deve andare, la vostra Ffp2 è a norma, vale a dire che la vostra mascherina è stata validata da un’agenzia autorizzata da Bruxelles a rilasciare certificazioni per dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]