Arriverà un altro incubo per gli influencer: l’elenco dei “preferiti” su Instagram

Qualificare il proprio feed su Instagram sulla base delle proprie preferenze e non su quelle dell’algoritmo. Possibile che questa novità si verificherà nel prossimo futuro, come svelato dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi (non nuovo ad anticipazioni su vasta scala rispetto ai movimenti dei più importanti social network). Instagram, infatti, starebbe pensando di introdurre una sorta di elenco dei preferiti, all’interno del quale l’utente medio potrà inserire gli amici a cui tiene di più (e su cui preferisce essere costantemente aggiornato nel caso di nuove pubblicazioni) e i creators che maggiormente lo divertono.

Preferiti su Instagram, la nuova categoria

Attualmente, la classificazione dei post proposti da Instagram si basa molto sull’algoritmo del social network. La piattaforma propone contenuti realizzati da utenti con cui abbiamo interagito in passato, vicini per prossimità alla nostra posizione, in base alle attività più recenti che noi stessi abbiamo realizzato. Una sequenza che, per quanto sia regolata dall’intelligenza artificiale, a noi sembra sempre il frutto del caso. E che, sicuramente, non è mai del tutto quello che ci aspettiamo. Con la realizzazione di una lista di preferiti, invece, è chiaro che verranno visualizzati subito i post delle persone che vi abbiamo inserito.

In seguito alla diffusione della notizia, Instagram ha rilasciato un commento a The Verge: «Si tratta un prototipo interno ancora in fase di sviluppo e non testato esternamente». Dunque, non c’è ancora alcun semaforo verde in via ufficiale. Ma il fatto stesso che Instagram possa pensare di lasciare agli utenti il controllo del loro feed getta già una discreta preoccupazione sui tanti influencer che regolano la propria attività cercando di intercettare i trend e gli hashtag più in voga per poter ottenere più visibilità.