La storia di Instagram che ha scambiato Emma Raducanu (campionessa agli US Open) per un bot

Il prossimo 13 novembre compirà 19 anni, ma sul veloce di Flushing Meadows ha dimostrato una maturità e una saggezza tecnica de veterana. Emma Raducanu è stata la vera e propria sorpresa degli ultimi US Open di tennis al femminile, con un successo finale – ha sconfitto senza troppi patemi l’altrettanto giovanissima (19 anni) canadese Fernandez (6-4, 6-3) – che inserisce il suo nome nell’albo d’oro di uno dei quattro tornei del Grande Slam. Ma la sua storia racconta anche di una “disavventura” social che l’ha vista protagonista nel corso degli ultimi mesi.

La sua rapida ascesa ha fatto salire l’interesse mediatico nei suoi confronti. Tutto è iniziato a Wimbledon 2021, quando la sua notorietà iniziò a crescere grazie alle sue prestazioni sull’erba londinese: l’eliminazione agli ottavi di finale per mano di Ajla Tomljanović è stato solo il primo passo di quella che sembra essere una folgorante carriera nel mondo del tennis. Lì, come raccontato dalla stessa Emma Raducanu, non era molto seguita a livello social. Anche perché qualche cosa si era inceppato nella macchina di Instagram.

Emma Raducanu, la storia della campionessa degli US Open bloccata da Instagram

In un’intervista alla BBC Sports, infatti, la tennista britannica – rispondendo a una domanda della giornalista Sue Barker – aveva raccontato: «È divertente, perché il mio Instagram in realtà mi ha bloccato. Penso che pensassero che fossi un robot o qualcosa del genere, quindi stiamo cercando di risolverlo proprio ora». Prima dell’inizio del torneo londinese del Grande Slam, Emma Raducanu aveva circa 200mila followers su Instagram. Poi quella confusione da parte del controllo di Instagram che aveva provocato il blocco del suo profilo. Adesso tutto è tornato in ordine, nel giro di pochissime ore, la tennista britannica ha racimolato milioni di followers e fan: oltre 1,6 milioni di persone, adesso, la seguono.

(foto: da Instagram)