La polizia di San Francisco potrà utilizzare dei robot potenzialmente letali

La città di San Francisco, in California, ha approvato una norma che darà alla polizia la possibilità di utilizzare dei robot telecomandati in grado di lanciare ordigni esplosivi e quindi potenzialmente letali da utilizzare in situazioni di emergenza. La proposta è arrivata proprio dal dipartimento di polizia di San Francisco. Nella norma che è stata approvata viene specificato che i poliziotti possono utilizzare questi mezzi solo nei casi in cui c’è il rischio che possano essere uccisi o feriti o nei casi in cui non riescano a neutralizzare un pericolo con le armi che hanno già in dotazione. Il consiglio dei supervisori di San Francisco, l’organo legislativo della città, ha approvato la norma con 8 voti favorevoli e 3 contrari: secondo le persone che hanno votato contro l’approvazione della norma, questa misura porterebbe all’ulteriore «militarizzazione» di una forza di polizia già accusata di essere troppo aggressiva nei confronti delle comunità povere e minoritarie.

Bill Scott, il capo della polizia di San Francisco, ha spiegato che questi robot erano pronti da tempo per essere utilizzati ma mancava una legge che consentisse alla polizia di ricorrere a questi mezzi in situazioni di emergenza. La polizia di San Francisco dispone attualmente una dozzina di robot di terra funzionanti che sono stati acquistati tra il 2010 e il 2017 ma che finora non sono mai stati utilizzati per consegnare un ordigno esplosivo. La richiesta di approvare una norma di questo genere deriva anche dal fatto che quest’anno è entrata in vigore una nuova legge della California che richiede ai dipartimenti di polizia di inventariare le attrezzature di tipo militare e chiedere l’approvazione per il loro utilizzo.

Per entrare in vigore la norma dovrà essere firmata dalla sindaca di San Francisco, London Breed. Il dipartimento di polizia della città diventerebbe così il primo degli Stati Uniti a regolamentare l’uso di robot di questo tipo.