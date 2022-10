Abbiamo visto in faccia il primo robot di Elon Musk (che potrebbe costare meno di 20K)

Quanto costa Optimus il robot di Elon Musk? La risposta potrebbe essere sorprendente. Il prototipo di umanoide che il magnate di Tesla ha presentato – e ha mostrato al pubblico per la prima volta, dopo tante chiacchiere e tanti rumors in proposito – all’AI Day 2022 potrebbe avere praticamente il costo di una automobile. Tanto per restare in tema Tesla. Una accessibilità piuttosto ampia – rispetto all’attuale sistema di questa tipologia di prodotto – che potrebbe iniziare a farci interrogare sul ruolo che, se funzionanti, questi robot potrebbero avere nelle nostre vite. O in quelle delle istituzioni di tutto il mondo.

Optimus robot di Elon Musk presentato per la prima volta

Attualmente, il prototipo dovrebbe avere tutte le funzionalità di intelligenza artificiale che permettono a una Tesla senza conducente di poter andare in strada. Dunque, nulla di particolarmente nuovo: siamo ancora in quella fase per cui, stando alle parole dello stesso Elon Musk, il prodotto è ancora un prototipo che ha molta strada da fare prima di diventare commerciabile. Tuttavia, una volta immesso sul mercato, Optimus potrebbe costare meno di 20mila dollari, secondo le stime dello stesso Musk.

Durante l’evento IA Day 2022, la #Tesla ed Elon Musk hanno presentato il nuovo prototipo del #TeslaBot con IA: #Optimus! Qui vedete il primo prototipo ballare e mostrare la mobilità raggiunta in un anno dall’inizio dei lavori seri. Un giorno sarà disponibile anche da comprare pic.twitter.com/UilCHHIs3K — Adrian Fartade – Link4Universe (@Link4Universe) October 1, 2022

Se è vero che, al momento, Optimus robot sa soltanto salutare il pubblico, in futuro – grazie a un’autonomia molto ampia e grazie a un design che riproduce fedelmente le mani del corpo umano, ad esempio – potrebbe svolgere dei lavori pesanti nelle fabbriche. Portando alle estreme conseguenze il processo di industrializzazione della produzione e consentendo – anche da un punto di vista simbolico – alle macchine di fare un passaggio ulteriore a discapito della forza lavoro umana.

Di certo c’è che, una volta sdoganata la tecnologia e una volta stabilita l’ampia accessibilità di un prodotto del genere, i suoi impieghi saranno i più disparati. E occorrerà comprendere le implicazioni etiche che una mossa di questo tipo potrà avere.