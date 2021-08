Il Ceo di Tesla Elon Musk ha presentato il progetto di un robot umanoide che debutterà in forma di prototipo “l’anno prossimo”. Il Tesla Bot – secondo quanto riportato dai media – sfrutterà l’esperienza dell’azienda con le macchine automatizzate, e anche hardware e software saranno legati agli sviluppi del sistema Autopilot per l’assistenza alla guida. I robot saranno progettati per gestire “compiti non sicuri, ripetitivi o noiosi”, si legge sul sito della società. «Penso che essenzialmente in futuro il lavoro fisico sarà una scelta, se vuoi farlo puoi», ha detto Musk introducendo il nuovo progetto durante l’evento ‘AI Day’. «Siamo anche bravi con i sensori e le batterie e probabilmente avremo un prototipo l’anno prossimo che assomiglia a questo», ha detto Musk, che nella presentazione si è avvalso di un attore in una tuta progettata per assomigliare al robot Tesla. Musk ha subito specificato che non era un vero robot, ma «il Tesla Bot sarà reale».

Come sarà il Tesla Bot? «Sarà buono, ovviamente, e vivrà in un mondo fatto per gli umani eliminando compiti pericolosi, ripetitivi e noiosi», ha assicurato Musk. Quindi un robot atto ad affiancare l’uomo, aiutarlo nei lavori più gravosi, non per sostituirlo. A detta di Musk il robot umanoide a regime sarà in grado di fare anche cose come andare al negozio e comprare dei generi alimentari o cose simili.

Sono statti svelati anche alcuni dettagli tecnici. Il Tesla Bot sarà alto 176 centimetri, per 56 chilogrammi e sarà in grado di trasportare pesi fino a 20 kg e di muoversi ad una velocità di circa 8 km/h. Musk ha affermato che il robot, nome in codice “Optimus”, si basa sugli stessi chip e sensori utilizzati dalle auto di Tesla per le funzioni di guida autonoma. Ancora una volta Musk ha voluto anticipare i tempi annunciando una innovazione entusiasmante per dipendenti, fan e investitori, ma su cui ancora c’è poco di concreto. In passato l’imprenditore, che con il boom di Tesla in Borsa nell’ultimo anno è arrivato a essere l’uomo più ricco del mondo, ha annunciato l’arrivo di nuovi prodotti con tempistiche poi non rispettate. Nel corso dell’Autonomy Day dell’aprile 2019, Musk affermò che la società avrebbe messo in strada 1 milione di robotaxi autonomi nel 2020 e a tuttoggi non ha rispettato tale promessa. Un parziale flop a cui Tesla sta ancora lavorando è il Solar Roof (tegole solari) annunciato nell’ottobre 2016 e la cui diffusione ha subito continui ritardi.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]