Possibile lancia il Politicamp a Senigallia: da Giulio Cavalli alla politica nel territorio

Il futuro passa dai giovani e la politica deve esser fatta per loro che devono essere cittadini attivi per confezionare il loro avvenire. Con questo messaggio parte questa sera e Senigallia (in provincia di Ancona) il Politicamp 2019 organizzato da Possibile. Eventi, incontri, dibattiti e confronti in una location ben definita per consentire anche ai più piccoli di prender parte alle attività che si snoderanno durante tutto il fine settimana marchigiano: i Giardini Rosa Morandi.

LEGGI ANCHE > La campagna al rovescio di Civati e la pagina Facebook che vuole votarlo lo stesso

«Loro sono il futuro. Facciamo votare i bambini, potrebbe essere lo slogan perfetto per spiegare l’intenzione del Politicamp 2019 – ha spiegato Beatrice Brignone, segretaria di Possibile -. Questo significa che per noi adulti è il momento di riflettere su come garantire un futuro a loro, contrastando davvero il cambiamento climatico ampiamente in atto». Il tema cardine di questa tre giorni è proprio il futuro che riguarda in prima persona quei bambini che domani saranno adulti.

Possibile lancia il Politicamp 2019, con un occhio agli adulti del futuro

Si parlerà, dunque, di temi come l’impegno per la salvaguardia del Pianeta con il surriscaldamento globale (non a caso parteciperanno anche i ragazzi del Friday For Future) al centro di discussioni tanto in Europa e poco in Italia dove le forze politiche di maggioranza hanno una posizione abbastanza sterile (per usare un eufemismo) e sembrano guardare passivamente questa emergenza climatica evidente giorno dopo giorno.

Gli ospiti sul palco di Senigallia

Beatrice Brignone, Giuseppe Civati e gli altri volti di Possibile parteciperanno alle attività nella tre giorni del Politicamp 2019 a Senigallia dove sarà affrontato il futuro anche da un punto di vista politico. Sul palco si alterneranno (fra i tanti) lo scrittore e attore Giulio Cavalli, lo scrittore antimafia, Leonardo Palmisano, il fondatore di EasyJoint, Luca Marola, le attiviste di Onda Rosa, Gaia Romani e Silvia De Dea. Tra gli ospiti politici ci saranno il consigliere comunale di Potenza, Valerio Tramutoli, la consigliera regionale in Sardegna Maria Laura Orrù, e il presidente della Fondazione Critica Liberale, Enzo Marzo. Il programma di questo fine settimana è consultabile sul sito di Possibile.

(foto di copertina: da locandina Politicamp 2019)